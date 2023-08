ISTEAH décerne un doctorat honoris causa à Ronald Gabriel, directeur général de la BRH

​

Ronald Gabriel reçoit le prestigieux titre de docteur honoris causa de l’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti pour sa contribution à l’économie et aux finances.

L’Institut des Sciences, des Technologies et des Études Avancées d’Haïti (ISTEAH) a récemment honoré Ronald Gabriel, actuel directeur général de la Banque de la République d’Haïti (BRH), en lui décernant un doctorat honoris causa. Cette distinction reconnaît le parcours exceptionnel de M. Gabriel, titulaire d’une maîtrise en Économie et Finances de l’Université de Montréal et qui a plus de 28 années d’expérience au sein de la BRH.

Lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, le président de l’ISTEAH, Samuel Pierre, a remis ce titre honorifique à Ronald Gabriel en août. La reconnaissance vient saluer la carrière de M. Gabriel, équilibrant savamment les aspects académiques et pratiques du monde professionnel.

“Je suis rarement autant honoré que de prononcer ce discours en cette occasion unique dans ma carrière professionnelle, une carrière marquée par l’interconnexion entre l’académisme et les impératifs du praticien”, a partagé Ronald Gabriel.

Au cours de son discours de remerciement, Ronald Gabriel a exprimé sa gratitude envers l’ISTEAH pour cette distinction, tout en soulignant sa volonté de mériter cette reconnaissance en intensifiant les activités qui ont conduit à cette distinction. Il a également remercié le Professeur Samuel Pierre, Président du Conseil de Gestion de l’ISTEAH, pour ses contributions significatives dans le domaine de la formation et de la recherche.

La cérémonie a été l’occasion pour Ronald Gabriel de rappeler les étapes marquantes de sa carrière, notamment son retour à la Banque Centrale il y a 28 ans, malgré sa passion pour la poursuite de ses études de troisième cycle en Économie et Finance. M. Gabriel a également évoqué les défis auxquels il a fait face aux côtés de collègues dévoués et passionnés, prenant part à des prises de décisions complexes et éclairées.

En tant que récipiendaire de ce prestigieux doctorat honoris causa, Ronald Gabriel a exprimé sa vision pour le futur. Il a souligné l’importance d’adapter les décisions aux conditions changeantes, tout en encourageant les jeunes générations de décideurs à trouver un équilibre entre les paradigmes établis et la flexibilité requise par la réalité en perpétuelle évolution.

La cérémonie a également été l’occasion de mettre en avant l’impact positif de l’ISTEAH dans la société haïtienne. Créé en 2013, cet institut joue un rôle essentiel dans la formation et le développement du capital humain de haute qualité nécessaire à la croissance et au développement inclusif du pays.

