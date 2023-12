Italie: dans une église, une crèche LGBT présentant l’enfant Jésus entouré de deux femmes suscite la polémique

​

Italie: dans une église catholique, une crèche de Noël LGBT présentant l’enfant Jésus entouré de deux femmes au lieu de Marie et de Joseph sème la discorde.

En Italie, Della Sala, père de l’église des Saints Pierre et Paul, à Capocastello di Mercogliano, près de Naples, a décidé de remplacer dans la crèche de sa paroisse les figurines de Marie et de Joseph par celles de deux femmes entourant l’enfant Jésus. Une décision qui a suscité la polémique. Le prêtre est connu en Italie pour sa sympathie à l’égard de la communauté LGBT et a expliqué qu’il voulait montrer que les familles ne sont plus seulement traditionnelles.

“Je voulais montrer avec cette scène que les familles ne sont plus seulement traditionnelles. Dans nos paroisses, nous voyons de plus en plus d’enfants issus des nouveaux types de familles qui existent et font partie de notre société, des enfants de personnes séparées et divorcées, de couples homosexuels, de célibataires, de jeunes mères”, a déclaré le père Vitaliano Della Sala à Reuters dans le but de défendre sa décision.

La décision du prêtre a suscité la colère des catholiques conservateurs et des hommes politiques en Italie. “La crèche offense tous ceux qui ont toujours eu du respect et de la dévotion pour la Sainte Famille”, a déclaré le sénateur Maurizio Gasparri, du parti Forza Italia.

Par ailleurs, le groupe Pro-Vita & Famiglia (Pro-Vie et Famille, NDLR) a critiqué le comportement du prêtre jusqu’à qualifier la crèche de «dangereuse, honteuse et blasphématoire». Le groupe croit que cette représentation encourage l’achat et la vente d’enfants. Pro-Vita n’a pas manqué de lancer une pétition sur son site internet demandant à l’évêque d’Avellino d’intervenir et de «défendre les symboles de la crèche et la famille».

Le père Della Sala pour soutenir sa position affirme que son attitude est conforme à celle du pape François qui vient d’autoriser la bénédiction hors-liturgie des couples homosexuels et en situation irrégulière pour l’église. L’annonce a été faite le lundi 18 décembre 2023 via un document de huit pages publié en plusieurs langues par le Vatican.

