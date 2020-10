L’AC Milan, malgré des jambes lourdes après sa difficile qualification en Ligue Europa jeudi et l’absence de Zlatan Ibrahimovic, a continué son sans-faute en dominant La Spezia (3-0) dimanche lors de la 3e journée de Serie A. Le Portugais Rafael Leao, auteur d’un doublé, et le Français Théo Hernandez en ont profité pour marquer leurs premiers buts de la saison et conforter l’invincibilité de la défense milanaise en championnat. Face au promu La Spezia, tout s’est débloq…