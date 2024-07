Italie : un mathématicien haïtien remporte le premier prix de la meilleure affiche à la conférence Poisson 2024

​

Ruben Louis, un jeune haïtien, remporte le premier prix de la meilleure affiche à la conférence Poisson 2024.

Ruben Louis, un jeune mathématicien haïtien, s’est distingué en remportant le premier prix de la meilleure affiche lors de la conférence Poisson 2024 à Naples, Italie. Dans une entrevue accordée à Juno7, il a partagé son parcours inspirant et les détails de cette prestigieuse reconnaissance.

Le prix remporté par Ruben Louis lors de la conférence Poisson 2024 récompense le meilleur poster scientifique. La conférence, une des plus grandes réunions en géométrie de Poisson, attire des chercheurs du monde entier. Pour l’édition 2024, 185 chercheurs ont participé, avec 43 candidats au concours de poster.

Le poster de Ruben Louis présentait un résumé de son article “Nash resolution of singular Lie algebroids”, publié en avril 2024 sur arxiv.org. Ce travail utilise des techniques de géométrie algébrique pour aborder les résolutions de singularités en géométrie différentielle, notamment en réexaminant des techniques d’éclatement des variétés lisses.

Ruben Louis attribue la distinction de son poster à l’originalité de son approche et à la clarté de sa présentation, illustrée par des visualisations précises. Il a su rendre accessibles des concepts complexes et montrer l’impact pratique de ses recherches.

Avant cette victoire, Ruben Louis avait déjà été reconnu pour son excellence académique, notamment en remportant le prix du premier lauréat à l’ENS et le “Prix de la meilleure thèse 2023” de l’Université de Lorraine.

Ruben Louis dédie ce prix à sa famille, ses amis, et à tous les Haïtiens qui croient en leurs rêves malgré les obstacles. Il conclut avec un message d’encouragement pour les jeunes universitaires haïtiens : “Ne perdez jamais espoir. Même dans les moments les plus difficiles, continuez à croire en vos capacités et à travailler avec détermination. Vous avez en vous la force de surmonter les défis et de réaliser vos rêves. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur.”

Un passionné né à Torbeck

Né à Torbeck, département du Sud, Haïti, Ruben Louis a grandi dans une famille d’artisans, en compagnie de son père, un ferronnier. Sa passion pour les mathématiques a commencé par une fascination pour les harmonies musicales et les distances entre les notes de guitare, instrument qu’il maîtrise à un niveau professionnel. Ce goût pour les mathématiques l’a conduit à l’École Normale Supérieure de l’Université d’État d’Haïti, où il s’est distingué chaque année comme lauréat de sa promotion.

Repéré par des enseignants français, Ruben Louis a pu poursuivre un master à Poitiers, en France, grâce à une bourse Erasmus+. Il a ensuite obtenu une bourse doctorale en mathématiques pures à l’Université de Lorraine, soutenant sa thèse avec succès le 12 novembre 2022. Après un poste d’ATER à l’Université de Lorraine, il est actuellement chercheur postdoctoral partagé entre l’Université de Jilin en Chine et l’Université de Göttingen en Allemagne.

