Izolan : L’Artiste et Entrepreneur à la Tête de son Nouveau Groupe, “Izolan Groupe”

Le rappeur haïtien Izolan se lance dans une nouvelle aventure artistique avec son propre groupe, “Izolan Groupe”.

Jean Léonard Tout-Puissant, plus connu sous son nom d’artiste “Izolan“, est né le 14 avril dans la cité du drapeau. Élevé par sa mère et sa tante, il a dû rapidement apprendre la valeur du travail en faisant des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Avec le groupe Barikad Crew, le rappeur a connu des années de succès, accumulant plus de dix années de carrière dans l’industrie musicale haïtienne. Izolan ne se limite pas à la musique ; il s’implique également activement dans des activités sociales et le football à travers son engagement avec Arcahaie FC. Il dispose d’une équipe solide pour mener à bien son travail.

Parmi les membres de son groupe, on retrouve :– Laure Bernado Geraldo, le principal Disk Jockey et Artiste.– Saint Fleur Jeffrey, le batteur du groupe.– Noel Philippe, le bassiste du groupe.– Joseph Ronald, un jeune artiste faisant partie d’Izolan Groupe.– Dumy Beaubrun, le Keyboardiste au sein du groupe.– Oriental MELIANCE, un autre artiste du groupe.– Noël Gary, le dernier membre du groupe qui a contribué à l’industrie musicale haïtienne.

Avec ce nouveau changement, Izolan aspire à aller plus loin et à offrir au grand public, en particulier à ses fans, des nouveautés dans l’industrie musicale haïtienne, comme il l’a expliqué à Juno7.

En parallèle de sa carrière musicale, Izolan s’investit pleinement dans des activités sociales et n’hésite jamais à aider autant qu’il le peut. En septembre de l’année dernière, il a fait don de trois motocyclettes aux policiers du commissariat de l’Arcahaie, sa ville natale.

Izolan a également créé son propre studio d’enregistrement, “OYÈ OYÈ records”, avec la volonté d’aider les jeunes artistes à éviter les obstacles auxquels il a lui-même été confronté au début de sa carrière. Il a également collaboré avec de nombreux autres artistes.

Le parcours d’Izolan est celui d’un jeune homme qui a quitté son domicile rural pour poursuivre ses études en ville. C’est là qu’il a fait la rencontre décisive de K-tafal à rue Nicolas, qui l’a invité à rejoindre Barikad Crew. Rapidement, Izolan a su s’imposer au sein du groupe, gagnant progressivement les cœurs du public. Avant Barikad, il avait déjà participé activement à des concours de freestyle et avait été membre d’un groupe nommé “Anbiskad”.

Quelques années plus tard, la star de Barikad Crew a tenté une carrière solo, avec un succès éclatant. Trois albums en cinq ans, des chansons sur toutes les lèvres, Izolan connaît un succès sans précédent. Cependant, sa carrière florissante n’a pas éteint sa passion pour l’entrepreneuriat. En effet, il sait comment tirer profit de sa popularité et se partage entre la musique et les affaires. Izodlo (spécialisée dans la vente d’eau potable), Izobox (spécialisée dans la vente de radios) et Zomoto (vente de motocyclettes) sont toutes des entreprises créées par lui. De plus, il est un publicitaire très sollicité.

