Jacmel attend timidement son carnaval

Samedi 19 fevrier, on laisse Port-au-Prince pour Jacmel. Apres un vol d’environ 15 minutes, on atterrit dans la capitale du Sud-Est, a un jour du <> carnaval de la ville. Il est 10 heures du matin passees de 45 minutes environ. On quitte l’aeroport, ou une poignee de passagers attend leur vol respectif, en direction de notre hotel.

En longeant l’avenue Barranquilla, on constate que Jacmel n’a rien d’une ville en plein carnaval. C’est un samedi comme d’habitude, avec la kyrielle de taxi-motos faisant le va-et-vient, les detaillants de chaque cote de la route et surtout la courtoisie et l’hospitalite coutumieres des jacmeliens et des jacmeliennes. Sinon quelques banderoles alignees a proximite du stand de la mairie, le seul et l’unique d’ailleurs, a figurer sur cette route servant generalement de parcours aux carnavaliers. Les joyeux carnavals imprimes tout en couleur sur ces banderoles contrastent avec les traces de pneus enflammes recemment eteints. D’apres un chauffeur de taxi, <>.

A la rue Marbois, passant par Lakou New York, c’est pratiquement une plage a la merci des residus en plastique et une rue quasiment vide. Du cote de la mer, quelques pecheurs reviennent tout juste de la peche avec des fruits de mer bien frais et a quelques metres, quelques galeries exposent des masques et des deguisements tout en couleur, les uns plus originaux que les autres y compris des produits artisanaux. En depit de la rarete des touristes, de la crise securitaire qui paralyse depuis des mois la Nationale numero 2, de la crise economique et de l’absence des friands du carnaval de Jacmel, l’essence de la ville demeure. Les artisans, piliers de ces festivites carnavalesques, n’ont pas dit leurs derniers mots.

<>, affirme ce jeune artisan rencontre a l’atelier Blaisart. Coupe mohawk avec des cheveux teintes en jaune, pinceau a la main, mettant les dernieres touches a un deguisement, il n’attend que ces rejouissances. <>, dit-il.

Emilien Blaise est l’un des freres de l’atelier Blaisart. Grand maitre du papier mache, il affirme que tout est fin pret pour demain. Toutefois, son equipe met les bouchees double pour une representation surprise, qui aura pour theme la paix et la justice. <>, explique M. Blaise, qui regrette que la paralysie de la route de Martissant affecte autant le nombre de carnavaliers.

<>, poursuit Emilien Blaise.

24 ans de metier d’artisan, Charlotte de l’atelier <> a ouvert sa boutique fermee depuis quelques temps a l’occasion du carnaval. Si elle ne voit pas trop d’un tres bon oeil la tenue de ces rejouissances a cause des problemes structurels et conjoncturels affectant sa ville, l’artisane espere rencontrer certaines de ses amis et clients pour ecouler quand meme quelques de ces produits dont des masques gigantesques de couleurs vives. On la retrouve ce matin, en pleine negociation avec un client.

<>, avance-t-elle. Elle regrette parallelement que le carnaval de Jacmel paie les frais de l’insecurite. <>, deplore-t-elle, le regard empreint de nostalgie.