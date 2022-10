Jacmel: l’entrep?t de la Caritas pill?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’entrep?t de la Caritas ? Jacmel a ?t? pill? ce vendredi 7 octobre ? l’issue d’une manifestation organis?e encore une fois par les membres du mouvement anti-corruption “Rezistans” pour r?clamer, entre autres, le d?part du gouvernement actuel, le retour ? la normale du prix du carburant.

D?marr?e t?t ce vendredi, la manifestation s?curis?e par la police a parcouru les art?res ordinaires de la ville. Les manifestants ont exig? la fermeture du march? public. Certains protestataires en ont profit? pour piller certains entrep?ts et d?pouiller les marchands pr?sents. Apr?s le march? public de Beaudoin, les manifestants se sont rendus ? la Caritas, espace logeant ? la fois l’administration et l’entrep?t de l’organisation d’un c?t?, et l’?cole Jean Paul II de l’autre. Les manifestants se sont surtout int?ress?s ? l’entrep?t de la Caritas qu’ils ont pill?. Ils ont emport? des produits alimentaires, notamment des sacs de riz, de haricot et des bidons d’huile comestible sous le regard impuissant de la Police nationale d’Ha?ti.

Apr?s ? peu pr?s quarante minutes d’assaut sur la Caritas, la police a r?ussi ? appr?hender deux personnes.