Jacmel, manifestations en guise de rentr?e officielle des classes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ils ?taient plusieurs groupes de manifestants issus, entre autres, de la Plateforme des syndicats des enseignants du Sud-Est, du mouvement Rezistans et d’autres organisations de la soci?t? civile. Ils allaient se grouper pour former une seule manifestation <>.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.