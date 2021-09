Jacques Roumain, un poete de grand chant pour son peuple

Le journaliste, ethnologue, ecrivain et homme politique haitien, Jacques Roumain, n’a pas fini de nous surprendre. Les lecteurs de par le monde de ce grand auteur de renommee internationale ont lu Gouverneurs de la rosee, Les Fantoches, La Montagne ensorcelee et sont sortis revigores d’idees fortes exprimees dans un style litteraire de haute qualite. Quand on reviste les articles qu’il a semes dans les pages des journaux, le meme ton de l’homme de plume soucieux de la forme et du fond capte l’attention du lecteur. Romain cultive l’ecriture avec une ame d’artiste. Sa poesie en temoigne grandement.

Jacques Romain a laisse a la posterite de beaux morceaux de poesie dans des pages de revues et de journaux. Pour attiser votre curiosite de lecteur, evoquons : <>, <>, 1927 – juillet. <>, <>, <>, <>, <>, . <>, <>, <>, <>, <> <>, <>, <> 1928 – <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>.

Une poesie pour l’oreille

Romain est un poete delicat. Sa poesie est une musique pour l’oreille. Quand il cisele un chant pour la pluie, toute la magie se deploie dans ses vers ailes. Le poete nous emporte vers ces gouttes d’eau qui tombent des nuages vers le sol. Cette pluie devient legere et douce dans la lyre du poete.

<< La pluie, monotone dactylo, tapote

Aux fenetres closes.

Des lumieres tremblotent

Roses

Dans l’obscurite dense.

Des eclairs, serpentins geants,

Dansent

Tordus a des pans

De ciel noir.

La nuit

Deploie ses voiles de moire

Sur les lointains

Jardins

Ou pleure sans bruit

Le deuil

Des roses qui s’effeuillent. >>

Dans <>, un poeme qui emprunte la meme magie, le meme ton impressionniste pour peindre ces flots d’argent qui tombent du ciel bleu, Jacques Roumain trempe sa plume dans la palette du peintre pour donner cette belle sensation de flamme d’or qui se repand sur la terre d’Haiti.

<< Midi

Les palmiers veillent sur le paysage

Las. Les orangers portent des grappes de soleil

D’or muris au midi vermeil.

Un latanier balaie solitaire

Des nuages dans l’azur

Ou fulgurent

Des insectes, etincelles

Subitement

Nees dans d’incandescents

Rayons. J’ecoute le rythme du silence

Embaume de l’encens

Des fleurs irreelles

Mon ame est attiree vers la tangente

Des desirs lourds que hante

Divinement insaisissables

L’ombre des fantomes implacables. >>

Un poete qui prend parti pour son peuple

Dans ces poemes cites plus haut, la poesie coule et enchante le lecteur. Mais l’ecrivain de combat attache a son peuple et qui milite pour que la vie change en Haiti, est un poete de grand chant, un poete qui prend parti pour Haiti, un pays tourmente par des drames sans fin depuis ses premiers pas dans le concert des nations.

Dans son poeme intitule <>, Jacques Roumain fustige le comportement raciste que l’Occident cultive a l’egard de l’homme noir.

<< Sales Negres

Eh bien voila :

Nous autres

Les negres

Les niggers

Les sales negres

Nous n’acceptons plus

C’est simple

Fini

D’etre en Afrique

En Amerique

Vos negres

Vos niggers

Vos sales negres

Nous n’acceptons plus

Ca vous etonne

De dire : oui missie

En cirant vos bottes

Oui mon pe

Aux missionnaires blancs

Ou maitre

En recoltant pour vous

La canne a sucre

Le cafe

Le coton

L’arachide

En Afrique

En Amerique

En bons negres

En pauvres negres

Que nous etions

Que nous ne serons plus

Fini vous verrez bien

Nos yes sir

Oui Blanc

Si Senor

Et garde a vous, tirailleur

Oui, mon commandant,

Quand on nous donnera l’ordre

De mitrailler nos freres Arabes

En Syrie

En Tunisie

Au Maroc

Et nos camarades blancs grevistes

Crevant de faim

Opprimes

Spolies

Meprises comme nous

Les negres les niggers (…) >>

Apres avoir lu ce poeme, on comprendra que pour Jacques Roumain, <>.