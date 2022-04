Jacques Stephen Alexis. Legs et Litterature no 18

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’Association Legs et Litterature a annonce la parution, en mars dernier, du 18e numero de la revue Legs et Litterature intitule <> consacree a l’eminent ecrivain, militant politique, medecin et essayiste Jacques Stephen Alexis, ne en 1922. En 389 pages, ce volume propose un nouveau regard pour apprehender la production romanesque et theorique du natif de la cite de l’independance.

Paru sous la direction les chercheurs Jean-Jacques Cadet, Michele Duvivier Pierre-Louis, Ulysse Mentor et Dieulermesson Petit Frere, le numero reunit plus d’une trentaine de contributions de chercheurs, poetes, essayistes, critiques et professeurs de diverses regions du globe. Il se veut un hommage a la dimension de l’auteur de l’espace d’un cillement dont on celebre le centenaire de naissance. Alexis est universel, il appartient a l’humanite, c’est cet eloquent message qui emane de toutes ces reflexions emises dans le numero. Parmi ces contributeurs, figurent : Claudy Delne, Carlo A. Celius, Alba Pessini, Louis-Philippe Dalembert, Navia Magloire, Lionel Trouillot, Frantz-Antone Leconte, Evens Dossous, Mario Alberto Dulcey, Evelyne Trouillot, Chadia Chambers-Samadi, Melissa Beralus, Yanick Lahens, Guy Regis Jr, Marie-Josee Desvignes, Mirline Pierre, Jackqueline Frost…

Les contributions portent sur differents aspects de l’oeuvre theorique et romanesque d’Alexis. Elles proposent plusieurs pistes d’entree dans cette oeuvre immense, construite autour de tout un appareillage de signifies et signifiants renvoyant a la politique, la litterature, la linguistique, au marxisme, au merveilleux, au realisme; en d’autres termes, toute la litterature des sciences humaines et sociales.

Il a ete constate ces dernieres annees, tant en Haiti que sur la scene internationale, un regain d’interet pour la personne ainsi que l’oeuvre de Jacques Stephen Alexis, figure emblematique de la litterature d’Haiti et de la Caraibe. A la fois medecin, journaliste, romancier, essayiste et homme politique, ce natif des Gonaives, qui a debute dans la litterature par un essai tres remarque sur le poete haitien Hamilton Garoute, a laisse une oeuvre inachevee composee d’articles, d’essais, de contes (Romancero aux etoiles) et de romans qui n’ont cesse d’etre l’objet de traductions et d’etudes sous forme de memoires, de theses de doctorat, d’essais et d’articles.

Le dessin de couverture est l’oeuvre de l’artiste Fritzgerald Muscadin. Il l’a realise a partir d’une photo d’Alexis. Ce numero a beneficie du support de la Fondation connaissance et liberte (Fokal). En vente en ligne depuis le 11 mars 2022, il sera disponible dans les librairies a Port-au-Prince dans le courant du mois d’avril.

Rappelons que Legs et Litterature est une revue de litterature contemporaine qui parait tous les six mois. Editee par LEGS EDITION (qui celebre ses dix ans cette annee), la revue propose, a travers des axes de lecture multidisciplinaires, des pistes d’elaboration d’un nouveau discours critique sur la production litteraire francophone.

A propos des directeurs du numero :

Jean-Jacques Cadet est docteur en philosophie de l’Universite Paris 8, enseignant a l’Ecole normale superieure de l’Universite d’Etat d’Haiti (UEH). Auteur de <> (Delga, 2020) et Marxisme et alienation. Cinq etudes sur le marxisme haitien (Goutte-Lettres, 2021).

Ulysse Mentor est doctorant en litteratures francaise et francophone a l’Universite Paris 8 ou il est rattache au Laboratoire <> (EA 7322).

Michele Duvivier Pierre-Louis, presidente de la Fokal, est docteure honoris causa en sciences humaines de l’Universite de San Francisco, elle est coauteure de Haiti. De la dictature a la democratie ? (2016) et collaborateure au collectif Bonjour Voisine (2013) paru sous la direction de Marie Helene Poitras.

Dieulermesson Petit Frere, editeur et critique litteraire, est doctorant en Langue et Litterature francaises a l’Universite Paris Est-Creteil. Auteur entre autres de l’essai Haiti : litterature et decadence. Etudes sur la poesie de 1804 a 2010 (Legs Edition, 2017), Je decouvre… Jacques Stephen Alexis (Legs Edition, 2022) et Poeme pour une petite fille a l’autre bout du monde (Legs Edition, 2022).