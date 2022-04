Jacques Stephen Alexis : pour <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En cette annee du centenaire de sa naissance, ce qu’Alexis a garde, ce qui fait sa grandeur, c’est que ne peuvent se cacher derriere lui ni forfanterie ni forfaiture. Sa parole est trop limpide, sa pensee trop elaboree, son action trop concrete, son ideologie trop assumee, son oeuvre litteraire trop aboutie, pour souffrir le moindre detournement.

Qu’importe si qui n’a rien a voir avec son ecriture, ses pensees, ses choix de vie, sa mort, son courage, pretend le celebrer.

Qu’importe le silence dans lequel on a voulu enterrer ses ecrits politiques et le lien qu’il etablissait entre sa pratique d’ecrivain, son action politique et son intelligence des rapports humains. La reedition du manifeste de son parti, de ses ecrits sur le marxisme, de ses ecrits sur la culture et la litterature nous le presente (enfin) dans sa totalite. Et chaque fois qu’on voudra isoler le grand ecrivain du penseur et de l’homme politique, il y aura des voix pour rappeler qu’ils ne font qu’un.

Si l’on peut considerer un autre Jacques dont il se reclamait, Jean-Jacques Dessalines, comme la figure haitienne du XIXe siecle, Charlemagne Peralte comme celle de la premiere moitie du XXe, Alexis est la figure de la deuxieme moitie du XXe siecle.

Je ne suis pas le seul a avoir ete choque par la desinvolture avec laquelle les pires intervenants dans le film d’Arnold Antonin ont voulu casser la gueule a Dessalines. Comme nous sommes nombreux a avoir ete choques par l’utilisation du nom de Charlemagne Peralte, par qui se faisaient ramener en Haiti les fils militaires des assassins du heros de la resistance.

Alexis sera moins facile a torturer. Il a sur ses deux predecesseurs l’avantage d’une ideologie assumee. Il etait un militant communiste, un penseur marxiste haitien (on devrait peut-etre dire : un penseur haitien marxiste), un theoricien de la litterature et du rapport culture-societe, et un immense ecrivain. Il n’a pas laisse de blanc qu’un universitaire marron en mal de vedettariat ou un politique corrompu se chargerait de remplir.

Dessalines portait une naissance et une proposition ethique en cours d’elaboration. Peralte symbolisait la resistance. Alexis avait des propositions en reponse au fameux <> Dans quel sens, avec quelles mesures, reorienter la societe pour qu’elle produise plus de bien-etre collectif, de la justice et de l’egalie sociale. Il n’a qu’a lire les propositions concretes du manifeste du PEP pour realiser combien certaines etaient d’une pertinence tenant du genie. Alexis a montre un chemin.

Et puis la dignite, le savoir, le talent. La force du <>. Jacques Stephen Alexis etait un homme tout pres du lui-meme qu’il voulait etre. Inebranlable de conviction, avec une conscience aigue de sa liberte. Occupe a la pleine et entiere realisation de lui-meme et de sa liberte dans la lutte pour la realisation pleine et entiere du bien-etre collectif. La preuve vivante de l’adage : le socialisme a horreur de l’individualisme, mais il encourage l’individualite.

Revisiter Alexis aujourd’hui dans sa totalite, c’est, selon la belle expression d’Eluard, habiter <>.