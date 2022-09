J’ai veng? la race de Maurice Sixto, un beau spectacle ? El Rancho

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le spectacle de l’audience ” J’ai veng? la race ” de Maurice Sixto a, une fois de plus, imprim? sa marque, le mercredi 31 ao?t 2022, ? l’h?tel El Rancho. Ce n”est pas sa premi?re pr?sentation, encore moins sa deuxi?me, mais ? chaque repr?sentation, la satisfaction est plus grande. Interpr?t?e, de fort belle mani?re, par Cindy Pierre-Louis, cette prestation nous donne l’impression que quelque chose nous a ?chapp?e lors de sa derni?re pr?sentation.

Comme ? l’accoutum?e, le d?cor a ?t? simple : au milieu de la sc?ne, un fauteuil et une petite table sur laquelle dispose un rhum. La com?dienne se rev?t d’un porte-manteau sur lequel sont pos?s son chapeau noir, sa veste et son noeud de papillon.

C’est une Cindy, tant?t ambassadeur, racontant l’histoire coloniale ? une fran?aise; tant?t dans le r?le de cette ?trang?re qui interroge l’ambassadeur. Ainsi coule l’histoire de cette terre, depuis les premiers habitants qui l’habitaient ? l’?pop?e de 1804, en passant par les temps coloniaux. V?tue d’un costume pour homme, elle a fait preuve d’une maitrise remarqueable de son espace. Le temps d’un apr?s-midi, l’humoriste a conquis le coeur du public tout en sirotant fi?rement son rhum.

Une fois de plus, Cindy nous a surpris. Cette jeune femme non-voyante a encore fait montre de son talent de com?dienne et sa capacit? ? se mettre dans la peau des personnages que Sixto a immortalis?s dans cette audience. C’?tait un spectacle de grande facture, une mise en sc?ne presqu’impeccable de Johnny Zephirin. Le choix de la mise en sc?ne inspre <>, a expliqu? Johnny zephirin, ajoutant que cette audience doit mise ? la port?e de nos ?l?ves pour qu’ils connaissent mieux l’histoire du pays.

” J’ai veng? la race “, l’une des audiences les plus c?l?bres de Maurice Sixto. Dans cette audience qui a une grande port?e litt?raire et historique, Maurice Sixto a su montrer son sens de l’histoire et son talent de l’audiencier avec son humour d?capant, sa satire du racisme de l’Haitien qui voudrait qu’on venge la race en couchant avec une blanche.

” J’ai veng? la race ” de Maurice Sixto, un beau spectacle qui a r?uni, ? El Rancho, un ensemble de personnalit?s, dont la ministre de la culture et de la communication, Emmelie Proph?te. C’est vraiment un r?quisitoire. Le spectacle a re?u un standing ovation du public qui s’est mis debout pour saluer la com?dienne et toute l’equipe de l’association Th??tre Toupatou et de la fondation Maurice Sixto.

N? aux Gona?ves le 23 mai 1919, Maurice Sixto est mort le 12 mai 1984 aux ?tats-Unis. Il fut professeur de litt?rature, conteur et humoriste ha?tien. Il ?crivait en cr?ole ha?tien et en fran?ais. Il est consid?r? comme l’un des plus grands humoristes ha?tiens. Ses principales oeuvres sont : Ti Sentaniz, Gwo Moso, Zab?lbok et J’ai veng? la race. La Fondation Maurice Sixto qui perp?tue son nom a ?t? cr??e en 2004 pour la promotion de l’?ducation et de la culture ha?tienne.

Notons que ce spectacle connait plusieurs repr?sentatios. Il a ?t? pr?sent?, ? plusieurs reprises dans le cadre du festival Quinzaine internationale Handicap et Culture de l’association Th??tre Toupatou. Il a ?t? aussi sur la sc?ne de Blu Fox coffee ? Agen, en France dans le cadre du Festival Octobre Soleil. Les responsables de la Fondation Maurice Sixto en a aussi profit? pour lancer l’ouvrage ” J’ai veng? la race ! Un r?quisitoire ? ” de Roberson Pierre.