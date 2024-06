James Monazard et Marie Françoise Suzan installés respectivement à la tête du MCI, du MT et du MCFDF

​

Deux nouveaux ministres s’engagent pour le développement économique et les droits des femmes en Haïti.

Deux ministres déterminés à impulser des changements significatifs dans leurs secteurs respectifs. James Monazard a été officiellement installé le jeudi 13 juin 2024 comme Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, tandis que Marie Françoise Suzan a pris les rênes du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF).

James Monazard : une ascension méritée au MCI et au MT

Conformément à l’arrêté du 11 juin 2024, James Monazard, ancien Directeur Général du Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), a été promu Ministre du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme. Monazard, économiste et juriste de formation, a intégré l’administration publique en 2011. Il a gravi les échelons grâce à son professionnalisme et son leadership, notamment en tant que Chef de Service à la Direction des Affaires Juridiques du MCI, puis Assistant Directeur à la Direction du Contrôle et de la Réglementation Industrielle.

En juin 2021, il est nommé Directeur Général du MCI, où il lance plusieurs initiatives pour soutenir les petites et moyennes entreprises. En tant que Ministre, Monazard supervisera désormais les politiques commerciales, industrielles et touristiques, avec pour objectif de diversifier l’économie haïtienne et de renforcer les infrastructures touristiques.

Parallèlement à ses responsabilités gouvernementales, Monazard est également un académicien actif depuis 2012, enseignant dans diverses institutions haïtiennes. Son engagement envers le développement économique et social du pays témoigne de son dévouement et de sa capacité à influencer positivement plusieurs secteurs.

Marie Françoise Suzan : une nouvelle voix pour les droits des femmes

La cérémonie d’installation de Marie Françoise Suzan en tant que Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes a eu lieu le 13 juin 2024, en présence de nombreuses personnalités, dont la Ministre sortante Dr. Sofia Loreus et la chancelière haïtienne Dominique Dupuy. Dans son discours, Loreus a souligné les efforts de son équipe pour lutter contre les violences et discriminations sexistes, et a souhaité plein succès à Suzan dans ses nouvelles fonctions.

Dominique Dupuy a exprimé son soutien à la nouvelle ministre, insistant sur l’importance de l’égalité des sexes dans les décisions politiques pour un changement durable en Haïti. De son côté, Suzan a salué les progrès réalisés en matière de droits des femmes, se réjouissant que le quota de 30 % de femmes au gouvernement soit presque atteint. Elle a promis de collaborer avec tous les secteurs pour combattre la violence contre les femmes et les filles, et de faire de l’égalité des sexes une priorité dans ses actions.

Les nouvelles nominations de James Monazard et Marie Françoise Suzan marquent un souffle nouveau pour le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes. Tandis que Monazard se concentre sur le développement économique et la promotion du secteur touristique, Suzan s’engage fermement à défendre les droits des femmes et à lutter contre les violences sexistes. Ces deux nouveaux ministres sont déterminés à apporter des changements positifs et durables pour le progrès du pays.

