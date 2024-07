James Rodriguez brille en Copa America, la Colombie en finale contre l’Argentine

James Rodriguez, héros de la Copa America, conduit la Colombie en finale contre l’Argentine.

La Copa America de James Rodriguez est tout simplement incroyable. Le Colombien a déjà délivré six passes décisives et marqué un but, étant élu homme du match à quatre reprises sur cinq matchs joués. Grâce à ses performances exceptionnelles, la Colombie se retrouvera en finale et défiera l’Argentine ce dimanche 14 juillet 2024 à 20h.

James Rodriguez et l’équipe colombienne ont réalisé un parcours remarquable dans le tournoi, terminant premiers de leur groupe devant le Brésil. En quart de finale, ils ont écrasé le Panama avant d’éliminer l’Uruguay en demi-finale. La grande finale de ce dimanche s’annonce très passionnante. La Colombie tentera de remporter sa deuxième Copa America après celle remportée en 2001, tandis que l’Argentine se battra pour conserver son titre de champion.

Il est à noter que l’équipe colombienne est restée invaincue lors de ses 28 derniers matchs, un exploit qui témoigne de sa cohésion.

Tous les regards seront tournés vers James Rodriguez et ses coéquipiers ce dimanche 14 juillet, alors qu’ils chercheront à écrire une nouvelle page glorieuse de l’histoire du football colombien.

À lire aussi:

Une étudiante de l’UEH lauréate du Prix RFI – AUF des jeunes écritures 2024