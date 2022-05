Je me suis rendu dans le Sud par la route

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans un pays normal, ou l’Etat a le controle de son territoire, ce serait anecdotique. Pourtant, me voila en train de savourer et de celebrer une escapade realisee ce week-end : j’ai ete dans le Sud par la route pour revoir mes parents. Mon dernier voyage dans cette region par la route et dans mon vehicule prive remonte a mai 2021. Au retour, j’avais quitte Arniquet a 3h du matin pour ne pas secher la matinale de Magik9. Depuis que Martissant est devenu un no man’s land, tous mes voyages dans le Sud ont ete effectues par avion.

Je ne vais pas dire que je souffre d’aerodromophobie. Ce serait banaliser ceux qui en souffrent vraiment ou qui paniquent lorsqu’ils sont dans un avion. Mais quand meme, certaines fois, j’eprouve quelques inquietudes. Surtout quand je me retrouve dans ces petits appareils volants transportant moins d’une trentaine de passagers. Alors, quand je dois casser ma tirelire pour aller dans le Sud tout en pensant que je peux y laisser ma peau en seulement 25 minutes de vol, je reflechis mille fois.

Quand le petit avion Cesna-207, immatricule HH-SAH, a crashe sur la route des rails tuant six personnes dont les cinq occupants, j’ai ete tres trouble. L’entrevue le lendemain du directeur general de l’Office national de l’aviation civile (OFNAC) qui a revele que l’appareil n’etait pas autorise a effectuer des vols commerciaux m’a oblige a mettre sur pause mes virees aeriennes dans la 3e ville du pays. Mais il fallait quand meme trouver une alternative. Je brulais d’envie de revoir mes parents et je voulais me rendre a Arniquet pour preparer une marche d’hommage a mon ami Leger Boyer, cadre de la DGI, assassine le 25 mars 2022. Un ami d’enfance m’a parle de la route de Laboule 12. J’ai hesite en repensant a Amady John Wesley et a Wilguens Louissaint, deux journalistes tues dans cette meme zone en janvier dernier. Cet ami, militaire de son etat, a tout fait pour me convaincre. Il m’a meme propose de m’accompagner avec un de ses collegues.

Comme je ne connaissais pas la route et que je suis nul en orientation, j’ai cherche quelqu’un qui a deja fait la route pour ne pas me perdre ou pour ne pas atterrir dans un territoire interdit. Un ami de la fac a qui j’avais promis de l’emmener une 3e fois a Arniquet m’a rejoint. Ce samedi matin 7 mai, nous sommes 5 a bord du pick-up et prets a braver l’inconnu.

Pour atteindre cette fameuse route, il faut emprunter celle de Kenscoff, bifurquer a l’entree de Laboule et Boutiliers, refuser la route de Grenier et prendre la direction de Laboule 12. A l’interieur, les maisons, les unes les plus jolies que les autres, n’echappent pas a nos yeux. Apres avoir roule quelques minutes, une route en terre battue, poussiereuse, s’ouvre devant nous. Il faut devaler les montagnes et les pentes escarpees. Sur la route, on croise tout le monde, toutes les categories sociales, tous les types de vehicules, meme ceux de fort tonnage, et toutes les plaques d’immatriculation. Tara’s, comme on l’appelle, est devenue la voie a emprunter par tous ceux qui veulent se rendre dans les departements du grand Sud sans passer par Martissant.

Dans cette region au dos du morne L’Hopital, on est litteralement coupe du reste du monde. Le reseau telephonique ne passe quasiment pas. Pour tuer le temps, nous parlons de tout et de rien. On blague pour detendre l’atmosphere. Au bout d’une bonne trentaine de minutes, nous atteignons Diquini. Maintenant, il faut emprunter la route des rails. <>, dis-je, amuse, a mes amis.

Si a Port-au-Prince on a l’impression que tout s’ecroule, que nous sommes assieges au nord comme au sud par les gangs, dans d’autres parties du pays, notamment dans le grand Sud, l’etat d’esprit est quelque peu different. Les marches publics de Dufort, de Gressier, de Grand-Goave, de Vialet ou encore de Fond-des-Negres fonctionnent comme d’habitude. Les gens y viennent pour vendre leurs denrees. Rien ne manque au decor de l’industrie de la bouffe de voyage. Le marche de griot de Mariani, les marches de mangues de Dufort et de Deuxieme Plaine, le marche de mais boucane pres du poste de surveillance de la douane de Leogane, le marche de friture et de nourriture de Desruisseaux ou encore les boutiques de dous Makos de Petit-Goave conservent jalousement leurs places.

Sur la route, aucune presence policiere n’est remarquee dans les rares points fixes habituels. Beaucoup de choses ont peut-etre change ces derniers mois. Nous profitons quand meme du moment. On papote entre amis. On parle de foot, de politique, de musique, etc. On ecoute le dernier album de Baky , notamment le titre “Denye le”, quelques lives legendaires du Konpa direk tels que “Kobay de D-Zine, la chanson “Accident” de Missile 727, etc. On fredonne. On melange les notes. On chante faux. On se regale. Un de nos amis nous propose d’ecouter “Melodie” de Jiji 4,45 X Team Kolabo X Bourik The Latalay X Jamal Joke. Le titre sublime la violence et la cruaute des gangs. Rien qu’a ecouter cette chanson et les autres du meme team, on comprend pourquoi ces malfrats n’hesitent pas a tuer, a violer ou a incendier.

Une fois arrive aux Cayes, je passe chercher un autre ami a Charpentier et nous filons a toute allure en direction d’Arniquet. A la rue La Paix, j’embrasse ma mere qui s’impatientait de me voir. Son sourire et son hospitalite conquierent le coeur de mes amis en deux temps trois mouvements. Je caline mon chien Taran que je n’ai pas vu depuis tellement longtemps. Mon pere, qui assistait a une reunion, n’a pas tarde a rentrer. Nous mettons une vingtaine de minutes pour exterminer un <> de riz et de poulet pays. Le reste de l’apres-midi, je visite les parents de mon ami Leger Boyer avant d’assister a un match de football a Moindre, une localite de Saint-Jean du Sud. Le soir, on se rend dans la ville des Cayes ou toutes les boites de nuit, les ate plat fonctionnent.

Dimanche, de tres tot, avant de reprendre la route, j’ai emmene mes amis decouvrir <>, une plage vierge de Port-Salut. On a bu de l’eau et mange des noix de coco ventres deboutonnes, au beau milieu d’une etendue de sable blanc qui borde un bras de mer placide.

Sur le chemin du retour, nous avons fait escale a Petit-Goave. Mon ami de la fac, qui y passait ses vacances d’ete quand il etait enfant, a souhaite nous offrir quelques <>. Il en a achete quelques paniers a Deuxieme Plaine. Comme a l’aller, on a rigole sur le chemin du retour. Mais on a quand meme souhaite passer plus de temps dans cette partie meridionale du pays. On a fait la route tout en souhaitant qu’il ne pleuve pas car cela aurait pu nous poser quelques soucis avec les pentes de la route en terre battue de Laboule. Heureusement que dame pluie s’est tue ce week-end la. Nous sommes arrives a Port-au-Prince vers les 17h, heureux d’avoir passe un week-end de fun, presses de regagner nos logis avant la brune. On a tres vite compris comment Port-au-Prince est differente des autres villes et contrees du pays. On s’est dit au revoir mais en nous promettant de refaire l’experience au moment opportun. Avec mes amis, je me suis rendu dans le Sud en voiture et, pour moi, cela n’a rien d’anecdotique.