“Je pars avec à l’esprit de faire kiffer le public”

Amandine Buchard, judokate en -52 kg

Malgré ses pépins physiques, Amandine Buchard regarde

l’avenir avec beaucoup de sérénité. • AJ.

Rassurée sur l’état de son dos (vertèbre cassée), sa disqualification aux Masters de Jérusalem évacuée, Amandine Buchard (PSG Judo), 27 ans, 9e mondial dans la catégorie des -52 kg, remet en jeu son titre au Grand Slam de Paris. Une compétition prestigieuse organisée les 4 et 5 février, à l’Accord Aréna de Bercy, et qui fait partie de sa préparation aux Jeux olympiques programmés dans moins d’un an et demi dans la capitale française.

Dans quelles conditions abordez-vous le Grand

Slam de Paris suite à vos pépins physiques ? J’ai une vertèbre (5e lombaire) complètement

fracturée. Mais j’ai pris la décision de ne pas me faire opérer.

D’après plusieurs avis de spécialistes et de médecins, je peux

continuer la pratique, il n’y aura pas de danger. Néanmoins, je

dois faire du renforcement musculaire au niveau du dos. Je sais que

j’aurai des douleurs au quotidien mais cela ne m’empê- chera pas de

pratiquer le judo. Ça a dû être difficile d’apprendre cette

nouvelle ? J’ai eu peur au début. Mais après avoir vu

plusieurs médecins qui m’ont rassuré et bien pris en charge, je

suis rassurée. Tout est bien surveillé, je fais confiance à la

médecine et à mon corps. Je vais continuer à préparer les

prochaines compétitions et le championnat. Avez-vous un entraînement physique

adapté ? Mes entraîneurs et les médecins sont à

l’écoute. En fonction de la…

