« Je retiens que le système de santé de la Martinique a fait face à la crise Covid »

Docteur Jérôme Viguier, ancien directeur général de l’Agence régionale de santé Martinique

Le docteur Jerôme Viguier quitte la Martinique ce soir pour le Centre-Val de Loire où il a été nommé à la tête de l’Agence régionale de santé. Arrivé chez nous en janvier 2019, il a notamment dû gérer toute la complexe crise du Covid-19. Il revient sur ses quatre années de mandature, ses actions, son bilan, ses regrets…

Dans quel état d’esprit êtes-vous à la fin de

votre mission à la tête de l’ARS Martinique ?

J’ai un pincement au cœur de quitter ce territoire

pour lequel j’ai un réel attachement et où j’ai fait de belles

rencontres, mais j’éprouve aussi la joie de me rapprocher des

miens, puisque j’étais « célibataire géographique » ici.

Avant de partir, je me suis attaché à boucler un certain nombre de

dossiers, à préparer la passation avec la directrice générale qui

me succède. Je suis déjà dans l’anticipation de ma prise de poste

puisque tout cela est allé très vite.

Avez-vous le sentiment du devoir accompli ou

un goût d’inachevé ?

Dans tous les cas, j’ai le sentiment d’avoir mis

tout mon engagement et toute mon énergie dans ce poste pendant ces

quatre années. Plusieurs chantiers ont avancé, pas forcément aussi

vite qu’espéré, mais il est clair que les deux ans et demi de crise

sanitaire liée au Covid-19 ont fortement impacté la mandature. De

plus, certaines actions lancées trouveront concrétisation après mon

départ. C’est le propre de ce type de postes.

La gestion de la crise sanitaire Covid-19 n’a

pas été une mince affaire…

C’est un réel tsunami qui a frappé la Martinique

par sa violence et sa brutalité pour la quatrième vague surtout et

ce alors que nous étions en pleine épidémie de dengue. Beaucoup de

choses ont été faites durant cette période. Je voudrais saluer les

soignants et au-delà, l’ensemble des personnels qui se sont

mobilisés durant cette crise et qui y ont fait face. Ce système de

santé que l’on qualifie parfois de fragile ne s’est pas effondré

grâce à la mobilisation de l’ensemble du secteur hospitalier public

et privé, des soignants libéraux, et des agents de l’ARS. Personne

n’a compté ses heures et tous se sont investis totalement pour la

santé des Martiniquais.