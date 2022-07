Jean-Baptiste Ant?nord, docteur en ?conomie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Jean-Baptiste Ant?nord, mon ancien professeur d’introduction ? l’?conom?trie et de s?rie temporelle au Centre de techniques, de planification et d’?conomie appliqu?e (CTPEA) de 1999 ? 2001, a d?fendu avec brio, le mardi 5 juillet 2022, sa th?se de doctorat en ?conomie autour du th?me : <>. La th?se a ?t? r?dig?e en cotutelle ? l’?cole doctorale soci?t? et environnement (EDSE) de l’Universit? Quisqueya en Ha?ti et l’?cole doctorale Sciences ?conomiques, sociales, de l’am?nagement et du management (SESAM) de l’Universit? de Lille en France.

La soutenance a ?t? r?alis?e simultan?ment en ligne et en pr?sentiel ? partir du campus de l’Universit? Quisqueya o? l’imp?trant, les membres ha?tiens du jury et une assistance selecte ?taient pr?sents. Les membres ?trangers du jury, ? savoir les deux rapporteurs et le co-directeur, ont pu participer ? la soutenance en ligne. Le jury a accept? la th?se et a pr?sent? ses f?licitations au nouveau docteur de l’Universit? de Lille et de l’Universit? Quisqueya qui a ?t? chaudement applaudi par l’assistance. Ledit jury ?tait compos? de Sophie Dabo-Niang, pr?sidente ; Emmanuel Flachaire et Beatrice Rey-Fournier, rapporteurs; ?tienne Billette de Villemeur et Raulin Lincifort Cadet, co-directeurs; B?n?dique Paul, Jean Marie Cayemitte, Achis Ch?ry, examinateurs. Evens Emmanuel, vice-recteur ? la recherche et ? l’innovation ? l’Universit? Quisqueya, a si?g? au jury ? titre d’invit?.

Trois essais d’excellente facture

La th?se est constitu?e de trois essais qui pourront ?tre peaufin?s afin d’?tre soumis pour publications ?ventuelles ? des revues scientifiques. Le premier est consacr? au d?veloppement de m?thodes statistiques adapt?es ? des situations o? l’on ne peut pas supposer, a priori, que l’on dispose d’un ?chantillon repr?sentatif de la population, mais o? l’on dispose par contre de plusieurs sources de donn?es relatives ? cette m?me population. La m?thode dite de <>, introduite initialement pour faire du d?nombrement, est reprise et ?tendue par l’auteur pour proposer une proc?dure de r?gression ?conom?trique qui combine les observations de plusieurs ?chantillons ind?pendants pour corriger les possibles biais induits par leur non-repr?sentativit?.

Dans le cadre d’un mod?le reliant deux variables binaires, Jean-Baptiste Ant?nord construit les estimateurs statistiques des probabilit?s conditionnelles tout en calculant leur variance. Ces estimateurs sont asymptotiquement sans biais mais leur variance est sup?rieure ? celle d’un estimateur dit na?f, c’est-?-dire qui ne prend pas en compte les possibles biais de s?lection. M. Ant?nord propose un test statistique pour d?cider, sur la base de l’importance estim?e du biais d’estimation, de l’opportunit? d’utiliser ou non la m?thode de redressement propos?e pour estimer ce mod?le binaire. L’une des applications de ce mod?le pourrait ?tre le d?nombrement des enfants de rue quand il est possible de les regrouper au sein de cat?gories ?tanches.

Le second essai propose un mod?le th?orique afin d’?laborer des strat?gies de minimisation des pertes r?sultant des al?as climatiques pour les petites exploitations agricoles. Plus pr?cis?ment, il s’agit d’?valuer l’opportunit? de recourir ? un arrosage manuel, ? la survenue d’un ?pisode de s?cheresse, sachant que la r?colte n’est jamais ? l’abri d’un ?pisode d’inondation destructeur. Le mod?le montre que l’arrosage manuel est rentable et augmente le revenu esp?r? de l’exploitant si : a) l’intensit? des s?cheresses est relativement ?lev?e mais le risque d’inondation est peu important ; b) la corr?lation entre risque de s?cheresse et risque d’inondation est faible ; c) les ?ventuelles compensations mises en place par l’autorit? publique en cas d’inondation tiennent compte de l’effort sp?cifique des exploitants.

La garantie d’une aide financi?re exog?ne et d’une couverture d’assurance endog?ne en cas d’inondation ont aussi toutes deux un impact positif sur l’effort d’arrosage. Deux r?sultats importants sont ?tablis : 1) Il n’est pas possible de trouver un niveau d’effort ?; et une police d’assurance inondation A tels que le couple (?, A) qui maximise l’utilit? esp?r?e de l’exploitant soit associ? ? une situation sans risque pour l’exploitant ; 2) Dans certaines situations, il est impossible d’avoir une assurance inondation rentable si l’exploitant ne fait jamais l’effort d’arroser – et invers?ment, il n’est jamais rentable de faire l’effort d’arroser, si on ne dispose pas d’assurance inondation. Il s’agit ici d’un mod?le qui peut ?tre tr?s utile dans le domaine de l’?conomie agricole qui pourrait aider ? mieux analyser les incitations des exploitants agricoles ? d?ployer un effort optimal en vue d’arroser leur champ.

Le troisi?me essai s’int?resse ? l’impact des in?galit?s de revenu sur les marges pratiqu?es par les entreprises, et donc le niveau des prix, et in fine, l’acc?s aux biens et services pour les m?nages les plus pauvres. On propose d’abord un mod?le de demande unitaire, que l’on ?tend l?g?rement pour incorporer des effets-revenus. Dans ce mod?le, quand la distribution de revenu est une distribution de Pareto, la marge r?alis?e par un monopole peut ?tre calcul?e par une formule explicite. Cette marge augmente avec les in?galit?s et tend au contraire vers z?ro quand on s’approche de la distribution ?galitaire.

Jean-Baptiste Ant?nord obtient un r?sultat th?orique qui permet d’?tablir la Schur-concavit? d’une fonction implicite. Dans un mod?le plus g?n?ral, o? les individus ont tous les m?me pr?f?rences et diff?rent seulement par leur revenu, il d?montre que la marge relative r?alis?e ? l’?quilibre par un monopole qui maximise ses profits constitue un index de mesure des in?galit?s de revenus de cette population. Il existe alors des circonstances assez larges o? les in?galit?s sont source d’inefficacit?s sur les march?s. Dans ce cas, toute redistribution qui am?ne ? une baisse des in?galit?s est g?n?ratrice d’efficacit? ind?pendamment de toute consid?ration normative. La probl?matique d’in?galit? de revenu et de redistribution de richesses d?battue dans cet essai pr?sente une importance cruciale dans les pays en d?veloppement, notamment en Ha?ti o? ces in?galit?s sont particuli?rement criantes.

Une excellence reconnue par le jury

Les rapporteurs Emmanuel Flachaire et Beatrice Rey-Fournier ont exprim? leur grande appr?ciation de la qualit? de la th?se. <>, avoue la professeure Beatrice Rey-Fournier. Ils lui ont tout simplement recommand? de mieux documenter la port?e des contributions et des applications des essais en Ha?ti comme ailleurs.

Par exemple, pour le deuxi?me essai, il faut mieux expliciter le probl?me sp?cifique des exploitations agricoles en Ha?ti, cela permettra de mieux comprendre le contexte et le champ d’application du mod?le dans d’autres domaines ou ? d’autres types d’?conomie. Il faut mieux ?lucider ?galement les sp?cificit?s ha?tiennes qui pourraient ?tre mieux prises en compte par le mod?le. Tous les membres du jury admettent qu’il s’agit d’un travail vraiment remarquable.

Dr B?n?dique Paul a pris soin de souligner que Jean-Baptiste Ant?nord fait partie de la premi?re promotion de l’?cole doctorale de l’Uniq, une fa?on de mentionner la qualit? et la r?ussite de ce programme, malgr? le contexte global difficile du pays. Sur le deuxi?me essai, Dr Jean Marie Cayemitte a souhait? plus d’explication sur le m?canisme permettant d’expliquer la corr?lation entre inondation et s?cheresse. Tandis que le professeur Evens Emmanuel, directeur de l’?cole doctorale de l’Uniq, souligne la port?e de la th?se qui consid?re des points relatifs ? plusieurs objectifs de d?veloppement durable (ODD). De plus, il sugg?re ? M. Ant?nord d’?laborer davantage sur la fa?on d’utiliser les r?sultats dans d’autres disciplines afin de transformer la r?alit? ha?tienne.

Dr Raulin Lincifort Cadet, enseignant-chercheur ? l’Universit? Quisqueya, co-directeur de la th?se, ?nonce trois grandes qualit?s qui ont permis ? Jean-Baptiste Ant?nord de finaliser son projet de th?se : il est brillant, humble et courageux. Brillant comme en t?moigne la qualit? de la th?se, humble en acceptant d’?tre encadr? par son ancien ?tudiant de maitrise et courageux puisqu’il a pu r?aliser cette th?se de grande qualit?, sans une bourse d’?tudes, tout en continuant ? travailler au niveau professionnel pour subvenir aux besoins de sa famille.

?tienne Billette de Villemeur, professeur de l’Universit? de Lille, co-directeur de la th?se, a tenu ? remercier tous les membres du jury, en particulier la professeure B?atrice Rey-Fournier et le professeur Emmanuel Flachaire pour tout le travail de relecture attentive qu’ils ont effectu? en tant que rapporteurs. Il a tenu ? f?liciter Jean-Baptiste Ant?nord pour l’excellence de ses travaux.

Apr?s la d?lib?ration du jury qui a accept? la th?se de Jean-Baptiste Ant?nord, lui permettant d’obtenir le grade de docteur en sciences ?conomiques, celui-ci a remerci? les membres du jury et ses co-directeurs, l’assistance, sa famille et tout le monde qui a contribu? ? la r?alisation de la th?se. Cette derni?re n’est qu’une porte d’entr?e dans le monde infini de la recherche scientifique. On souhaite que cette aventure lui soit tr?s fructueuse.

