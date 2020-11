Jean-Charles Moïse devant l’ambassade américaine, la manifestation du Secteur démocratique dispersée par la police

La police a fait usage de gaz lacrymogène et de balles réelles pour disperser la manifestation convoquée par les responsables du Secteur démocratique et populaire. Les forces de l’ordre sont intervenues à plusieurs reprises sur la route de Delmas où quelques milliers de manifestants étaient aperçus. Il en a été de même à Nazon et au Champ de mars. Interrogé par Le Nouvelliste alors qu’il se trouvait à Nazon, le sénateur Youri Latortue a dénoncé l’attitude des forces de l…