Jean Charles Mo?se rejette la mise en oeuvre du Haut Conseil de la Transition

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

S’exprimant le jeudi 22 d?cembre 2022, lors d’un point presse, au Palais Sans-Souci, ? Milot, sa ville natale, le num?ro 1 de Pitit Dessalines, Jean Charles Mo?se rejette d’un revers de main la formation du Haut Conseil de Transition (HTC) suite ? un accord conclu la veille entre le Premier ministre Ariel Henry et des membres des secteurs politiques, ?conomiques et des affaires.

