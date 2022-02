Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoleon Bonaparte

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Raconter Jean-Jacques Dessalines, cet homme qui a passe pres de 33 ans de sa vie dans les chaines de l’esclavage, comme etre de chair et de sang, comprendre mieux cette intelligence fine, cet habile politique qu’avait incarnes le pere de l’independance haitienne, c’est le but du film d’Arnold Antonin. <> est un film qui part aussi de cette exigence de partager des connaissances que le realisateur a acquises sur Dessalines. Premier long-metrage realise par un Haitien sur la revolution haitienne et premier documentaire sur Dessalines (Selon Dr. Alyssa Goldstein Sepinwall), le film d’Arnold Antonin est aussi un appel a une reconnaissance eternelle d’Haiti et de l’humanite en general pour Jean-Jacques Dessalines.

<>, nous dit Antonin. Dessalines a su gerer toutes les contradictions de la fin de l’epoque coloniale pour aboutir a l’independance haitienne, poursuit le realisateur d’Ainsi parla la mer (2020). <>, affirme Antonin.

C’est une histoire qu’on ne raconte pas. La defaite napoleonienne a Saint-Domingue est occultee dans les livres d’histoire de l’Occident. Meme chez nous, apres sa mort en 1806, Dessalines a ete victime d’une damnatio memoriae, ostracise pendant pres de 40 ans. Et quand il est rehabilite, bien souvent c’est a la faveur de reappropriations politiciennes.

Le film d’Antonin corrige egalement cette presentation de Dessalines comme ennemie farouche des blancs (Dessalines pa vle we blan franse, dit-on). <>, fait savoir Antonin. Et Dessalines l’avait compris, selon lui. <>, dit-il.

<> porte la parole des plus grands historiens du pays sur la vie et la vision du premier dirigeant du nouvel Etat d’Haiti au lendemain de 1804. Le film restitue en 97 minutes des lectures de dizaines de livres d’histoire, des visites dans sites historiques du pays, des recherches dans les documents historiques ecrits. Arnold Antonin a mis trois annees pour produire ce documentaire qui se veut aussi un appel a la protection des sites, vestiges, monuments, documents en mauvais etat du pays.

La grande premiere de Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoleon Bonaparte est prevue pour le mercredi 24 fevrier 2022 au Karibe Convention Center. L’acces est gratuit dans la mesure des places disponibles et sur invitation.