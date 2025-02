Jean Jean Roosevelt rend un vibrant hommage à Jean-Jacques Dessalines à Ottawa 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

Getting your Trinity Audio player ready...

Une soirée mémorable pour célébrer l’héritage du premier empereur d’Haïti lors du Mois de l’histoire des Noirs

La salle du Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MiFO) à Ottawa a vibré le samedi 1er février 2025 au rythme d’un hommage exceptionnel rendu à Jean-Jacques Dessalines, révolutionnaire et premier empereur d’Haïti. Orchestré par l’Ambassade d’Haïti au Canada et l’organisme Mosaïque Interculturelle, cet événement a marqué le début d’une série de célébrations dédiées à l’histoire et à la culture haïtiennes dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs.

L’artiste haïtien Jean Jean Roosevelt, connu pour son engagement socioculturel et artistique, a captivé le public avec des mélodies envoûtantes à la guitare, entrelacées de textes puissants du poète John Wesley Delva. Ensemble, ils ont fait revivre l’esprit révolutionnaire de Dessalines, premier empereur d’Haïti, à travers des récits historiques et des compositions originales.

L’événement a également mis en lumière l’artiste burkinabé Siaka Diabaté, originaire d’Orodara, dont la kora, un instrument traditionnel africain, a envoûté l’auditoire. Ses mélodies ancestrales, tantôt graves, tantôt aériennes, ont offert un contraste harmonieux avec les sonorités haïtiennes, symbolisant l’universalité des luttes pour l’émancipation.

En marge du spectacle, le Ougan Jacques René a tenu à honorer Jean Jean Roosevelt pour son engagement artistique et culturel, ainsi que Mme Baptiste de Mosaïque Interculturelle et l’Ambassadeur d’Haïti au Canada, Arthus Weibert, pour leur soutien à cet événement. Ces hommages ont souligné l’importance de préserver et de promouvoir les richesses culturelles haïtiennes et africaines.

En mariant les cordes de la guitare haïtienne aux vibrations de la kora africaine, cette soirée a non seulement honoré un héros, mais aussi tissé des liens entre les continents. Une preuve que l’art reste un langage universel, capable de transcender les frontières et les siècles.

À noter que cette soirée dédiée à Jean-Jacques Dessalines ouvre la voie à d’autres célébrations prévues tout au long du mois de février.

À lire aussi :

Neymar fait un retour triomphal à Santos, son club formateur, sous les acclamations de milliers de fans