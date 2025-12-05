Jean-Ricner Bellegarde vise l’exploit : « Sortir des poules avec Haïti à la Coupe du monde serait légendaire » 

Devenu cadre des Grenadiers depuis son arrivée en septembre, Jean-Ricner Bellegarde, le milieu de Wolverhampton revient sur la qualification historique d’Haïti et affiche de grandes ambitions pour le Mondial 2026

Le milieu de terrain haïtien de Wolverhampton, Jean-Ricner Bellegarde, s’est confié cette semaine à Foot Mercato sur la qualification historique des Grenadiers pour la Coupe du monde 2026. À 27 ans, l’ancien joueur de Lens et Strasbourg, qui a rejoint la sélection en septembre dernier, est devenu l’une des pièces maîtresses d’une équipe haïtienne désormais classée 84e au classement FIFA et prête à renouer avec la plus prestigieuse compétition mondiale pour la première fois depuis 1974.

Interrogé sur son intégration rapide au sein de la sélection, Bellegarde évoque un moment « incroyable » et le rôle clé joué par ses coéquipiers.

« Plusieurs joueurs m’ont poussé à rejoindre la sélection », explique-t-il.

Ils lui ont assuré qu’une opportunité réelle de qualification existait, notamment en raison de la présence automatique du Mexique, du Canada et des États-Unis. En découvrant la qualité du groupe, l’idée a mûri et le milieu de terrain s’est lancé dans l’aventure, convaincu du potentiel de l’équipe.

Rejoindre la sélection à 27 ans n’était pourtant pas une évidence. Mais Bellegarde assume pleinement ce choix :

« Tu peux rendre fier ton peuple, tes parents, toute ta famille. Je me suis dit : pourquoi ne pas prendre le risque ? »

Il explique également que la Fédération haïtienne a mis en place “des choses structurées” qui ont fait évoluer son regard. Le joueur note un net progrès dans l’organisation, un professionnalisme ressenti par tous, y compris par ceux qui portaient déjà le maillot national.

Alors que trois ans plus tôt, il jugeait les conditions inadéquates, il souligne aujourd’hui une amélioration majeure susceptible d’attirer davantage de binationaux, surtout à l’approche du Mondial.

De retour sur la scène mondiale après plus de 50 ans d’absence, Haïti ne se présentera pas en victime désignée. « On arrive sans pression », affirme Bellegarde. Conscient de la taille du défi face aux grandes nations du football, il préfère se concentrer sur la solidarité et la détermination du groupe.

« Rien n’est joué d’avance. La pression sera sur les autres. »

Pour autant, les Grenadiers ne comptent pas se contenter de participer. Le milieu de terrain rêve de créer l’exploit :

« Déjà, disputer la Coupe du monde est incroyable. Mais si on peut faire une grande performance contre une grosse sélection, ce serait incroyable. Sortir des poules, ce serait légendaire. »

