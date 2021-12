Jean Ronald Joseph install? ? la t?te du Fonds national de l’?ducation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’?re de Joseph Frantz Nicolas arrive ? terme ? la t?te du Fonds national de l’?ducation. Le FNE, dont la diaspora ha?tienne reste et demeure la pierre angulaire avec leur 1,50 dollar sur chaque transfert comme contribution, conna?t son deuxi?me directeur g?n?ral depuis son fonctionnement. Il s’agit de Jean Ronald Joseph qui remplace ? ce poste Joseph Frantz Nicolas qui a dirig? cette institution durant 3 ans.

Trois l’ann?e au cours de laquelle Joseph Frantz Nicolas, directeur g?n?ral sortant, r?v?le avoir g?r? plus de 7 milliards de gourdes (7 521 802 000). Dans le souci de transparence, M. Nicolas en profite pour vanter son bilan et ?voque l’enveloppe qu’il a utilis?e durant son passage ? la t?te du FNE. Selon Joseph Frantz Nicolas, 5 513 894 000 gourdes ont ?t? utilis?es dans des d?penses d’investissements ? hauteur de 89% et de 11% dans des d?penses d’op?rations.

<>, s’est-il enorgueilli avant d’?grener ses r?alisations. <>, a avanc? le directeur g?n?ral sortant.

Intronisant le nouveau titulaire du FNE ? son poste, le ministre Nesmy Manigat dit attendre de ce dernier des r?sultats significatifs. Flexibilit?, interventions rapides, transparence et transparence, telles ont ?t? les recommandations faites ? Jean Ronald Joseph. <>, a exhort? Nesmy Manigat qui veut voir le FNE en mode fonds d?partemental avec pour mission de toucher toutes les communaut?s.

Nesmy Manigat enjoint par ailleurs au nouveau titulaire du FNE ? accentuer ces interventions dans le Grand Sud pour faire avancer les chantiers et aussi, a-t-il ajout?, ? penser ? la recapitalisation des parents d’?l?ves en situation difficile.

Plus loin, le titulaire du MENFP dit souhaiter que le nouveau directeur g?n?ral attire et mobilise le financement international en se basant sur la cr?dibilit?, la confiance et la transparence pour compenser les d?ficits du minist?re de l’?ducation dont le budget est revu ? la baisse pendant cet exercice fiscal.

<>, a rappel? M. Manigat, alertant que sans un budget appropri?, il n’y aura pas les moyens de r?gulariser la situation des enseignants, payer le personnel enseignant ? temps.

Le ministre Nesmy Manigat dit compter sur le professionnalisme du nouveau directeur g?n?ral pour rendre la scolarisation universelle ainsi que l’?ducation de qualit? pour tous une r?alit? dans le pays.

Fra?chement install? dans ses fonctions, Jean Ronald Joseph se dit conscient des grands d?fis. Le titulaire du FNE dit s’engager ? assumer, d’entr?e de jeu, sa fonction avec int?grit?, en privil?giant le respect des valeurs r?publicaines, telles que la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes.

<>, a fait savoir le sociologue.

<>, a promis le professeur ? l’universit?, qui dit privil?gier un mode de gestion ax?e sur les r?sultats, en assurant une parfaite synergie entre les diff?rentes directions.

Pour ce faire, le directeur g?n?ral dit compter sur le conseil de direction pour obtenir les r?sultats escompt?s.

Tout en saluant l’engagement de la diaspora qui alimente le FNE, Jean Ronald Joseph donne la garantie que le FNE va lutter contre la disparit? sociale dans le pays ? travers l’impl?mentation des b?tis scolaires et le renforcement du parc scolaire, avec une ?ducation de qualit?.

<>, s’engage le nouveau titulaire du FNE qui dit demeurer convaincu que l’institution trouvera durant sa fonction les voies et moyens pour mettre en oeuvre le processus de renforcement des projets ?ducatifs.