Jean Victor Généus à l’ONU pour l’examen par le conseil de sécurité du projet de résolution autorisant la mission d’appui à la PNH

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus se trouve déjà à l’ONU pour l’examen par le conseil de sécurité du projet de résolution autorisant la mission d’appui à la PNH.

Tout porte à croire que le voeu du gouvernent actuel qui n’a cessé d’espérer depuis octobre dernier qu’une force internationale sera déployé dans le pays pour combattre les gangs criminels, sera exaucé. Le chancelier haïtien, Jean Victor Généus a déjà laissé le pays pour se rendre à l’ONU en vue de prendre part à l’examen par le Conseil de sécurité du projet de résolution sur Haïti et la mission d’appui à la PNH.

Cette rencontre du conseil de sécurité pour examiner une résolution autorisant cette mission multinationale en appui à la PNH qui devait se tenir peu avant l’assemblée générale avait été repoussée à une date ultérieure selon le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

La dernière résolution du conseil de sécurité des Nations-Unies a “encouragé les États membres à fournir un soutien en matière de sécurité à la police nationale haïtienne par le déploiement d’une force spécialisée, reconnaissant ainsi les appels répétés d’Haïti à l’aide de la communauté internationale.”

Le conseil avait réitéré la nécessité pour toutes « les parties prenantes haïtiennes, y compris avec le soutien du BINUH, de continuer à faciliter un processus politique dirigé par les Haïtiens et appartenant aux Haïtiens pour permettre l’organisation d’élections législatives et présidentielles libres, justes et crédibles, avec la participation pleine, égale, significative et sûre des femmes et l’engagement des jeunes, de la société civile ».

À 24 heures de cette rencontre, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Volker TÜRK, a lancé un «appel en faveur d’une mission multinationale de soutien à la sécurité pour aider al Police Nationale d’Haïti (PNH) à lutter contre le cycle de violence qui s’est infiltré à tous les niveaux de la société et a exacerbé une grave crise en matière de sécurité et de droits de l’homme.»

Son dernier rapport souligne que le déploiement d’une mission multinationale de soutien à la sécurité est essentiel pour aider la PNH à lutter contre le crime organisé, les gangs armés et le trafic international d’armes, de drogues et d’êtres humains.

