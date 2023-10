Jean Victor Généus salue l’élection d’Haïti au post de vice-président du Conseil Exécutif de l’UNESCO, une première dans l’histoire du pays

​

A défaut d’avoir la présidence, Haïti a été élue par acclamation au poste de vice-président pour 2 ans du Conseil Exécutif de l’UNESCO. Jean Victor Généus salue cette élection d’Haïti à ce poste. Une première dans l’histoire du pays.

La campagne menée par le pays par l’entremise de sa déléguée permanente d’Haïti auprès de l’UNESCO, l’ambassadeur Dominique Dupuy n’aura pas abouti au résultat escompté mais Haïti a décroché un poste important pour la période de 2023-2025 au sein du Conseil Exécutif de l’UNESCO. A défaut d’avoir la présidence du Conseil Exécutif de l’UNESCO, Haïti a été élue par acclamation au poste de vice-président parmi les 6 vice-présidents de ce nouveau conseil exécutif pour la première fois ,depuis nos 77 ans d’adhésion à l’UNESCO.

Avec ce poste, le pays sera un membre déterminant de la gouvernance du Conseil Exécutif et le porte-voix des 33 pays de la région de l’Amérique latine et de la Caraïbes. Cette élection par acclamation au poste de Vice-président du Conseil Exécutif a été saluée par des interventions émouvantes de plus de 20 pays dont le Brésil, le Chili, le Mexique, la France, la Suisse, et la directrice générale elle-même qui ont salué cet exploit d’Haiti.

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, dans une interview exclusive accordée à Juno7 a indiqué que le gouvernement était très confiant dans les chances de l’ambassadeur Dupuy d’être élue à cette haute fonction. Le titulaire du MAE, a précisé que le travail d’accompagnement a été fait avec beaucoup de professionnalisme et de sérieux.

« Nous saluons cette victoire qui rejaillit sur notre pays et félicitons chaleureusement notre ambassadeur qui nous représente avec honneur . Nous continuerons a travailler pour une présence haïtienne plus prononcée au sein des institutions internationales et régionales », a-t-il déclaré.

Les élections au Conseil exécutif ont eut lieu lors de la 42 e session de la Conférence générale de l’UNESCO. Le Conseil exécutif est composé de cinquante-huit États membres, élus par la Conférence générale. Si le président se trouve absent au cours d’une session, ses fonctions sont exercées par les vice-présidents à tour de rôle. Si, entre deux sessions, le président n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions, les vice-présidents désignent, au besoin par un vote, l’un d’entre eux pour le remplacer tant que l’article 12 ne peut être appliqué. La présidence ne peut être exercée que par le représentant d’un membre du Conseil.

En novembre 2021, Haïti a été élue au sein du Conseil exécutif de l’UNESCO, pour la période 2021-2025 lors des élections qui ont eu lieu au cours de la 41e session de la Conférence générale de l’Organisation.

