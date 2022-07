Jena Frumes revient sur sa rupture avec Jason Derulo

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’?tait un couple de star. Lui, connu pour sa musique avec des hits comme <>, <> ou encore <>. Elle, mannequin et actrice, connue notamment pour avoir jou? pendant deux ans dans l’?mission de t?l?-r?alit? <>. La romance de Jason Derulo et de Jena Frumes a fait sensation sur les r?seaux en 2020 alors que la pand?mie faisait rage. Heureux qui comme Jason ?tait confin? avec une plantureuse mod?le, ont d? se dire bien des hommes ? l’?poque, un brin d’envie dans la voix.

Ils se sont officiellement s?par?s en septembre 2021, mais la relation du chanteur am?ricain d’origine ha?tienne avec la mannequin fait encore couler de l’encre. Et ceci est en partie d? ? un commentaire ind?sirable d’un internaute sous une publication de la jeune femme de 28 ans. Pr?nant l’acceptation de soi, un concept tr?s populaire sur la toile, Jenan Frumes a publi? le 30 juin dernier un <> avec une l?gende motivante. Un troll a rapidement r?agi et a pouss? la mannequin ? sortir de ses gonds. Clairement, c’?tait la goutte de trop.

Rest?e silencieuse apr?s la rupture, la jeune maman a laiss? sortir son trop plein d’?motion. Outre une r?ponse adress?e directement au commentaire d?sobligeant qui la traitait de pute parce qu’elle ?tait une m?re non mari?e, Jena Frumes s’est fendue d’un post fleuve en story sur Instagram o? elle a r?v?l? qu’elle avait souhait? fonder une famille avec l’interpr?te de <> mais qu’elle refusait de partager son amoureux avec une autre, laissant entendre l’infid?lit? r?p?t?e de son ancien compagnon.

Jason Derulo est un homme ? femmes. Au fil des ann?es, ses relations amoureuses ont r?guli?rement ?t? discut?es dans la presse people. Ses ruptures et ses escapades aussi. Il les aime belles, avec des courbes et assez populaires, ? l’instar de la chanteuse Jordin Sparks ou encore les mod?les Carmen Ortega et Daphne Joy. Et la promesse d’une belle petite famille avec Jena Frumes et leur fils Jason King n’a pas suffi pour le retenir et faire de lui un <>.