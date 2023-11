Jephte Estiverne, étudiant de la Faculté de Linguistique de l’UEH, signera son recueil de poèmes

​

Jephté Pascal Junior Estiverne, étudiant de la Faculté de Linguistique Appliquée de l’Université d’État d’Haïti, invite le grand public à la vente-signature de son recueil de poèmes “Ce que l’ange confie aux étoiles”.

Le jeune poète et écrivain Jephte Pascal Junior Estiverne, étudiant de la Faculté de Linguistique Appliquée (FLA) de l’Université d’Etat d’Haïti, sera en signature ce samedi 11 novembre 2023, à 1 heure de l’après-midi, à Yanvalou, avec son recueil de poèmes intitulé “Ce que l’ange confie aux étoiles”. Cet ouvrage est un moyen permettant à l’auteur de parler de plusieurs sujets dont l’amour, la misère, l’absence, le désir entre autres, a-t-il expliqué à Juno7.

“Ce que l’ange confie aux étoiles parle d’amour, d’impossibilité, de misère, d’absence, de désir, d’érotisme. C’est une parole sur tout qu’est ce recueil, mais lorsqu’on veut faire un livre qui parle de tout, on en fait un qui parle de rien”, a déclaré Jephte Pascal Junior Estiverne lors d’une interview accordée à Juno7.

Plus loin dans ses interventions, le jeune écrivain a fait savoir que le titre Ce que l’ange confie aux étoiles est venu après la construction du manuscrit. “J’ai voulu un titre qui parle d’une parole propagée par ceux dont les yeux voient tout. Si l’on croit la légende, les anges habitent le ciel qui est le meilleur angle de vue sur nos combats terrestres. Ce titre nous est venu, sans qu’on l’ait cherché”, a-t-il expliqué.

Pour finaliser cet ouvrage, cela a pris environ un an et demi à Jephte, nous a-t-il dit. “j’ai écris les différents textes à des périodes diverses. Mais cela m’a pris 1 an et demi entre la présentation du manuscrit à la maison d’édition et la publication finale.”

L’auteur n’a pas caché qu’il attend beaucoup de choses du côté des lecteurs qui auront à acheter l’ouvrage samedi prochain. “J’aimerais qu’ils saisissent les sujets que je traite, que mes vers et ma prose (les deux formes présentes dans le recueil) puissent les pousser à l’émerveillement et à une profonde réflexion”, a-t-il lâché.

Jephte Pascal Junior Estiverne invite le grand public samedi prochain à 1 heure de l’après-midi à Yanvalou à acheter son deuxième recueil de poèmes. “L’écriture est un prolongement de la vie. Écrire c’est offrir à l’autre une partie de soi qui ne reviendra jamais. Alors, venez prendre en bon amis cette partie de moi que j’offre à travers ce deuxième recueil”, a-t-il conclu.

Ce que l’ange confie aux étoiles contient 78 pages et a été publié sous les Éditions Couleur d’encre. Il a été revu et corrigé par Kempesse Brice.

