Jimmy Jean-F?lix ne renie rien

On a toutes les peines du monde ? s’arracher ? l’?coute ?nivrante de ce CD, ? son charme ensorcelant, comme ? l’attraction orbitale, ? la gravit? d’une plan?te magique et musicale dont on est prisonnier. on a des scrupules qui en retardent le compte rendu. Mais, ? la fin, on se r?signe ? se jeter ? l’eau.

Il existe des musiciens qui, au fa?te de leur ambition, au bout de leur ascension et de l’?chelle, refoulent honteusement leur pass?, leur parcours et les jalons pos?s, avant d’atteindre leur objectif final. Pas Jimmy Jean-F?lix : il ne renie rien de son trajet d’artiste. Ce guitariste, avant d’aboutir ? des comp?tences de jazzman moderne et d’arrangeur, a jou? de la musique populaire ha?tienne de danse urbaine et n?o-folklorique, du rock et du funk, du jazz-rock. Il a ?cout? de la musique antillaise cr?ole, de la musique africaine. Il nous propose une synth?se de toutes ces influences dans son CD <> r?cemment sorti.

Allure g?n?rale

L’auditeur et m?lomane jouit en fait de treize compositions sur 15 pistes, dont huit (8) chansons et cinq (5) compositions instrumentales orient?es vers le jazz, le funk et le rock, combin?s souvent ? des formes et rythmes ha?tiens, latins et cr?oles, voire africains. La plupart des morceaux sont compos?s par Jimmy Jean-F?lix qui les arrange ?galement, ? l’exception de <> ( piste 9) dont le co-compositeur est Beethova et <> arrang? dans une autre version que celle de Frantz Cass?us. Jimmy Jean-F?lix recourt ? d’excellents paroliers comme Jean Winer Pascal, A. Patrick Augustin, Romel. A. Marseille, Beethova Obas, Alan Baptiste. Il a ?crit lui-m?me les <> de trois chansons dont l’une en coop?ration avec Romel A. Marseille.

Le compositeur-arrangeur nous expose ses multi-talents de guitariste, clavi?riste, bassiste et chanteur ( vedette ou choriste ) . Des chanteurs et chanteuses en voix <> ou <> lui pr?tent leur concours sur ce CD. Que seraient les chansons sans l’agr?able m?l?e des choeurs f?minins ou mixtes ! De belles voix et des voix aff?t?es pour animer les morceaux et convers?s avec le chanteur ou la chanteuse principal.

La diversit? des genres, formes et rythmes est manifeste, pr?gnante : funk, rock, jazz-rock, blues, jazz moderne et funky, R’N’B, s’alliant aux moules et rythmes de la musique folklorique ha?tienne, latine, cr?ole et antillaise ou africaine. Vari?t? qui r?jouit l’oreille.

Une pr?dominance de m?lodies en mineur, parfois <> et <>, cadrant bien avec les propos des chansons d?non?ant la corruption, la d?linquance et la d?gradation sociopolitique, l’actualit? de notre pays. Quatre compositions en majeur ou m?langeant les modes.

Des commentaires improvis?s ou en solos, ou pr?par?s et arrang?s pour d?velopper les id?es musicales des m?lodies et de leurs harmonies.

Des harmonies assez modernes et tendues sans ?tre d’avant-garde. Elles sont magnifiques et tr?s abordables pour les oreilles moyennes et communes.

De bons arrangements, int?ressants, avec des <> souvent touffus et foisonnants o? s’entendent des suites d’accords de soutien – intermittents et ponctu?s aux bons endroits – plaqu?s et alternant parfois avec un arp?ge ( clavier et piano en particulier). Bons accompagnements en g?n?ral. Pr?sence de choeurs en arri?re-plan, tr?s anim?s. Reprises et riffs passagers. Ostinatos de la basse parfois.

Une instrumentation riche, v?ritable d?bauche, s’exprimant en des formules et combinaisons vari?es, selon les morceaux : guitare ( Jimmy Jean-F?lix, Dener C??de #12 ); basse ( Jimmy Jean-F?lix); batterie ; keyboard; piano; orgue; Fender Rhodes; percussions et congas ; saxes t?nor, soprano, alto ; trombone ; trompette ; flugelhorn ou bugle, fl?te ; voix solistes accompagn?es de choeurs ou non; un rappeur. Une pl?thore d’instrumentistes et de participants, se relayant en fonction des pistes.

Pr?sentation

15 pistes sur ce CD, dont une reprise en techno-mix au profit du rappeur : Warren Charleston et la derni?re o? Jimmy raconte la gen?se du morceau <>. Effectivement 13 compositions. Chaque morceau est pr?c?d? d’une introduction en ouverture et poss?de une conclusion tr?s personnalis?e, arrang?e parfois.

1- <>- m?lodie de Jimmy Jean-F?lix avec un texte Subtil de Jean Winer Pascal, sorte de <> et <> avec une batterie ?nergique, une m?lodie en mineur tr?s <>. Introduite en scat avec support de guitare du chanteur qui entame un couplet. Il c?de la place ? la chanteuse Berthe Lamour, qui scatte ?galement avant son couplet. Refrain : appels du chanteur, r?ponses du choeur. Background du piano et commentaire de guitare. La chanteuse chante le pont. Voix et choeurs sur le refrain. Commentaire final de la guitare: 4’31”. Voix : Berthe Lamour.

2- <>, sorte de <> ou <> tragique et poignant, chant? par Mich?le Aupont. Il y a le saxophone alto de Charley Corczynski pour les contrechants et commentaires. M?lodie en mineur de Jimmy Jean-F?lix et paroles de A. Patrick Augustin, simples et objectives. Le rendement de la chanteuse est d?chirant : douleurs des entrailles 5’18 “.

3- <>. En mineur et tr?s funky avec les vents. Paroles et musique de Jimmy Jean-F?lix. Intro sp?ciale: impression de mesure impaire. Eddy Fran?ois chante par la suite, savoureusement, cette esp?ce de <>, ou <>. Un cri de conscience et d’alarme. Guitare satur?e et rock, sur cet excellent <>; choeur imposant. Conclusion reprenant l’intro, avec sa mesure d’allure asym?trique, 4′ 55″

4- Instrumental. Jazz latin et calypso. Intro <>. Composition ? multiples saveurs antillaises et cr?oles. Vents arrang?s et solos de piano et de guitare. Au saxophone t?nor, il y a Jake Hirsch. Morceau en Majeur 4′ 55″

5- <>. En mineur. Un <> chant? par Jimmy avec choeur. Vents: Accents Funk. Solo de guitare satur?e. <> et <> , <>.

6- <>. Une excellente contredanse de style sud-africain, avec basse ?voquant un peu un tambour << guaguanco ". Choeur et voix soliste tr?s sud-africains. Pr?sence d'un balafon. Ah! Les belles harmonies du choeur f?minin 3'59"…

7- <> Une excellente composition intrumentale, de style de jazz moderne et funk. Th?me tr?s large et ?labor?. Intro. Une premi?re partie en mineur, un pont en majeur. Solos enchanteurs: piano a?rien dans une belle envol?e. Breaks d’accords tendus. Belle variation ? la guitare de Jimmy Jean-F?lix 4’31”

8- <> ( 1804 ). En mineur. Vodou- jazz-rock, instrumental. Th?me s?duisant dans sa complexit?. Rythme de <> national. Solos de guitare satur?e et rock. Breaks ? l’avantage de la batterie. ?tourdissante chevauch?e. <> et <> du guitariste. Coda ?labor?e. 5′:02″

9- <>. Beau compas de Jimmy et de Beethova. Paroles de Beethova Obas. Chants des deux compositeurs. Piano et Sax soprano tr?s swinguants. En mineur. 4′:17″

10- <>, Superbe fusion des concepts du jazz et de notre <>. Bon piano. Belle envol?e de guitare, Basse ?tonnante dans son <> puis libre et discrete. Le dessin servant au th?me rappelle ?trangement dans sa courbe <> de A.C. Jobim. C’est ing?nieux, cette transposition d’intervalles manipul?s. Influences. 4;27″.

11- <> de Frantz Cass?us. Excellent arrangement en funk-contredanse de ce th?me presque traditionnel. Guitare enchant?e et endiabl? du leader. Choeur. Morceau en Mineur 4:52′

12-<> <> et <>. Chant? par B?lo. Texte difficile et diction pas trop claire du chanteur. Vents <> Guitare <> Satur?e, en support et solo. Belle m?lodie et bons commentaires 4′; 27 “

13- <>. Rab?day et Rara m?ringue populaire de type C: <> 4’37” !

Les voix d?noncent le scandale <

>, avec la guitare hurleuse et pliantive.

14- <> techno Mix. C’est ? l’avantage du rappeur Warren Charleston_4′:51″

15- <>. The Story 9”07″. Histoire racont?e par Jimmy Jean-F?lix

– Appr?ciations –

<> est un album vertigineux.Tr?s riche en verit?. Il faut de la patience pour d?couvrir les d?tails de chaque morceau et en faire la synth?se. C’est difficile et ?puisant, et il faut faire des choix. Les petits canevas et r?sum?s de pr?sentation sont loin d’?tre complets. Nous nous en excusons, nous avons fait de notre mieux et nous ne sommes pas musicologue. C’est regrettable.

L’arrangeur-compositeur- auteur- interpr?te y a mis tout le paquet et toute sa science. Il a gagn? son pari. Bravo Jimmy Jean-F?lix!

C’est un album ? se procurer absolument.

NB: Pour les cr?dits: se r?f?rer ? la pochette