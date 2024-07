Joe Biden approuve Kamala Harris comme son remplaçant face à Trump

​

​

Joe Biden annonce qu’il endosse Kamala Harris comme son remplaçant face à Trump.

Après avoir annoncé sa décision de ne pas accepter la nomination du parti démocrate pour l’élection présidentielle de 2024, le président Biden a fait savoir qu’il endosse la vice-présidente Kamala Harris si elle obtient le ticket des démocrates pour affronter Donald Trump à la présidentielle de 2024.

« Chers collègues démocrates, j’ai décidé de ne pas accepter la nomination et de concentrer toute mon énergie sur mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat. Ma toute première décision en tant que candidat du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et cela a été la meilleure décision que j’ai prise. Aujourd’hui, je veux offrir mon soutien total à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates. Il est temps de s’unir et de battre Trump. C’est ce qu’il faut faire », a-t-il écrit sur X.

Cette décision du président Biden marque un tournant dans le paysage politique démocrate et soulève des questions quant à l’avenir du parti et laisse place à de nouvelles spéculations quant au futur candidat du parti.Les démocrates devront maintenant se rassembler et trouver un candidat qui pourra représenter leurs valeurs et rassembler les électeurs en vue de l’élection présidentielle de cette année.

