Joe Biden fête ce lundi 20 novembre ses 81 ans, son âge fait débat pour les prochaines élections

Le président américain Joe Biden,adulé par une partie de la population en raison du programme « Humanitaire Parole », fête un nouveau printemps .

Le nom de Joseph Robinette Biden Jr, couramment appelé Joe Biden, 46e président américain, restera gravé dans la mémoire des Haïtiens. Il est très populaire en Haïti jusqu’à devenir le chouchou de certains compatriotes pour avoir mis en place le programme migratoire baptisé “Humanitarian Parole” surnommé « Programme Biden ».Cette initiative humanitaire a permis à des milliers d’haïtiens de voyager aux États-Unis durant l’année écoulée. La rédaction de Juno7 profite de l’occasion pour dresser le portrait de cet homme qui a passé plus de 36 ans au poste de sénateur.

En effet, Joe Biden est né à Scranton, en Pennsylvanie, aux États-Unis, le 20 novembre 1942. Agé de 81 ans,son âge est souvent remis en question par ses adversaires politiques. Sénateur du Delaware, il a passé exactement 36 ans et 12 jours à ce poste, soit du 3 janvier 1973 au 15 janvier 2009.Choisi par l’ancien président Barack Obama pour être vice-président des États-Unis de 2009 à 2017 il est devenu le 20 janvier 2021,président des États-Unis.

Démocrate depuis des décennies , il est devenu en 1972 le sixième plus jeune sénateur élu au Sénat. À cette époque, il était alors âgé de 30 ans et considéré comme un démocrate modéré.

Avant de devenir président des États-Unis, il échoue à deux reprises (1998 et 2008) aux primaires démocrates. Mais Barack Obama le nomme au poste de colistier comme candidat à la vice-présidence des États-Unis des élections de 2008. Il a passé huit années à ce poste avant de défier finalement Donald Trump aux élections de 2020.

Élu président, Joe Biden a dû faire face lors de sa première année de mandat à la pandémie de Covid-19. Il s’est appliqué à exercer une politique de relance face à la maladie en initiant le vaste programme d’investissements publics « Build Back Better Plan » et signe la loi sur la réduction de l’inflation.

Joe Biden annule plusieurs décisions prises sous l’administration Trump, avec notamment l’intégration sur l’accord de Paris liés aux enjeux climatiques.

Sans oublier une modification des mesures d’entrées sur le territoire américain de mineurs étrangers bien qu’un juge fédéral ait invalidé cette dernière mesure.

Humanitarian Parole fait de Joe Biden l’un des présidents américains les plus populaires en Haïti

Haïti est frappée depuis 2019 par des troubles sociopolitiques, l’assassinat d’un président, le choléra, la famine, le Covid-19, la mauvaise gouvernance et l’insécurité. La majorité des haïtiens n’a qu’une seule idée en tête: quitter le pays par n’importe quels moyens. Une décision onéreuse et qui, dans certains cas ,peut mettre la vie de nos compatriotes en danger.

La décision de mettre en place le programme Humanitaire Parole pour les Haïtiens, Nicaraguayens, Vénézuéliens et Cubains, a été une lueur d’espoir pour tous ceux et celles qui ont une famille aux États-Unis. Si pour l’administration Biden cette politique migratoire vise à diminuer le nombre de migrants illégaux qui se massent à la frontière mexicaine , les bénéficiaires haïtiens peuvent effectivement espérer changer radicalement de vie.

Depuis l’apparition de ce programme appelé familièrement “Programme Biden”, le nom et le visage du président ne cessent de devenir populaires. Des chansons ont été produites par des artistes locaux ainsi que de nouveaux slogans aux couleurs du Rabòday. Le public a montré un réel amour pour le 46e président des États-Unis grâce à ce programme humanitaire .

Le Customs and Border Protection (CBP) qui vous permet de rentrer aux États-Unis sans visa, a dévoilé ce mardi, les statistiques officiels concernant le Programme Humanitaire Parole qui a démarré le 5 janvier dernier. Pour Haïti, les chiffres ont révélé que 107 697 Haïtiens ont été autorisés à voyager, 99 110 d’entre eux sont déjà arrivés sur le territoire américain de la période allant de janvier jusqu’à fin octobre 2023.

Jusqu’à fin octobre , 269 744 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens sont arrivés légalement et ont obtenu une libération conditionnelle dans le cadre des processus de libération conditionnelle. Plus précisément, 57 243 Cubains, 107 697 Haïtiens, 48 840 Nicaraguayens et 77 021 Vénézuéliens ont effectué le voyage ; et 55 568 Cubains, 99 110 Haïtiens, 43 267 Nicaraguayens et 71 801 Vénézuéliens sont arrivés et ont obtenu une libération conditionnelle, selon le CBP.

