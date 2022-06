Joseph Auguste Ant?nor Firmin : Ses liens historiques avec Cuba

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Dans cette oeuvre de bonne facture publi?e par les ?ditions CIDIHCA, l’auteure, Diana Cant?n Ota?o, p?trie d’une carri?re assez longue et tr?s riche dans les couloirs de la diplomatie cubaine, met en lumi?re une belle tranche de l’histoire de la Cara?be engag?e dans la lutte impitoyable pour leur ind?pendance. Le point focal de cet ouvrage de 148 pages r?side dans certains aspects tr?s peu connus dans cette lutte, dont celui concernant la participation active de notre illustre compatriote Joseph Auguste Ant?nor Firmin ? ce combat contre la mont?e de l’imp?rialisme am?ricain dans la r?gion.

Tr?s ?prise de la pens?e de Firmin dont elle est une sp?cialiste, Diana Cant?n Ota?o avait profit? de l’ann?e de la c?l?bration du 110e anniversaire de la mort de Firmin pour mettre en lumi?re les liens historiques qui le rattachent ? Jos? Marti, l’illustre fondateur du Parti r?volutionnaire cubain, ainsi qu’une passionnante biographie r?sum?e de l’auteur de <>. Ainsi est n?e cette oeuvre assez instructive tourn?e autour de deux l?gendes caribb?ennes Ant?nor Firmin et Jos? Marti.

Par leur pens?e, leur amour pour leurs pays respectifs, leur choix professionnel, leur engagement politique et leur vision du monde, Ant?nor Firmin et Jos? Marti sont comme deux fr?res siamois issus de deux diff?rents pays de la Cara?be dont les r?alisations ont ?blou? le monde entier. Parlant de ces deux monstres de l’oeuvre litt?raire et politique carib?enne, Philippe Bayard, le pr?facier du livre en question, laissent entendre : <>.

Tout le m?rite de Diana Cant?n Ota?o dans la production de cet ouvrage r?side dans la qualit? de ses analyses et la justesse de ses propos. Intellectuelle cubaine de grande valeur, elle s’?tait d?j? illustr?e ? travers un document impressionnant qui fait autorit? dans les relations entre Ha?ti et Cuba, intitul? : <> sorti en 2012 dans les ?ditions CIDIHCA. Ce nouvel ouvrage, loin d’?tre un coup d’essai, n’est que la confirmation de la maitrise compl?te d’une tranche d’histoire de l’Am?rique et plus particuli?rement de la Cara?be qui s’?tale de la fin du XIXe si?cle jusqu’au d?but de la moiti? du XXe si?cle, selon l’historien Pierre Buteau qui salue l’ouvrage de Mme Ota?o.

<> peut servir de document consultatif de premi?re main ? tout curieux d?sireux d’approfondir sa connaissance de Firmin et sa contribution dans la lutte pour l’ind?pendance de Cuba aux c?t?s des leaders du Parti r?volutionnaire cubain. Les bribes de correspondance entre Firmin et Jos? Marti ou d’autres alli?s cubains de cette lutte, et les fragments de documents d’archives locales ou internationales qui garnissent l’oeuvre de la diplomate cubaine sont entre autres garanties de la valeur historique de cet ouvrage.

Consciente de l’importance de son oeuvre qui sera en vente ? Livres en folie 2022, l’auteur a formul? ce voeu : <>.

Cyprien L. Gary