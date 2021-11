Josephine Baker, premiere star mondiale a avoir chante Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<< Emmanuel Macron a choisi de pantheoniser l'artiste franco-americaine, symbole de la lutte pour l'egalite. Elle est la premiere femme noire a faire son entree parmi les <> de l’histoire de France. >> c’est ainsi que le journal Le Parisien debute son article qui annonce la nouvelle. Seul le president francais a la prerogative de decider de qui a l’honneur d’entrer au Pantheon.

Le communique officiel, date du 23 aout 2021, qui notifie le choix du president Emmanuel Macron d’honorer Josephine Baker, la campe en personnage universel et souligne que <>. Josephine Baker a participe a la Deuxieme Guerre mondiale et est decoree de la Legion d’honneur, de la Croix de guerre avec palmes et de la Medaille de la resistance.

Hasard du calendrier, la France s’apprete a faire entrer au Pantheon Josephine Baker alors que nous sommes en plein dans les 16 jours d’activisme contre la violence basee sur le genre. Non pas que Josephine Baker ait subi des violences conjugales ou sexuelles mais parce qu’elle a incarne et incarne encore une force, des ideaux humanistes, elle peut inspirer cette generation de femmes et de filles vivant en Haiti qui decouvre tous les jours des combats a gagner, dans une societe ou les nombreuses preoccupations ont tendance a occulter ces batailles essentielles.

Josephine Baker gagne une nouvelle bataille. C’est la danseuse, la chanteuse, la resistante mais aussi la militante de la cause de l’emancipation des Noirs qui va entrer au Pantheon le 30 novembre prochain. Elle sera la sixieme femme a qui revient cet honneur pour ses accomplissements et la premiere femme noire.



Au fil des siecles, le Pantheon est passe de ce temple de Rome qui etait consacre a tous les dieux a un temple laic au coeur de Paris ou la Republique francaise honore ses plus illustres sujets. Entrer au Pantheon signifie dans le langage courant devenir un grand personnage dans un domaine, une reference, une sommite.

Entrer, apres une ceremonie grandiose, dans le batiment de la colline Ste Genevieve est bien plus que cela tant les qualites necessaires pour y acceder sont diverses et le nombre d’elus restreint.

Depuis Haiti, on peut se demander qu’est-ce qu’on a a voir avec Josephine Baker. Elle est une Noire et quoi d’autre ?

Eh bien, son histoire est liee a la notre car elle fut la premiere artiste internationale a avoir chante Haiti. Au debut des annees 30. Dans le film <> du realisateur Marc Allegret, celle qui n’est pas encore la militante noire chante son attachement a notre pays.



<>, dit la chanson.

On n’a pas retrouve pour l’instant de trace d’un quelconque passage en Haiti de Josephine Baker ni de liens particuliers avec Haiti ou des Haitiens. On ignore si la proposition de chanter Haiti fut sienne ou un exercice impose.

La chanson Haiti a ete reprise ces dernieres annees par la talentueuse et multi-primee Cecile McLorin Salvant. Sa version avec le Wynton Marsalis Quintet est une pure merveille et ressuscite Josephine Baker. Celle de Josephine Baker est aussi disponible sur Youtube.



Josephine Baker nee Freda Josephine McDonald -qui a rendu hommage a Haiti dans un film- est honoree alors que le film Freda fait le tour du monde. Heureux hasard pour des femmes fortes et inspirantes.