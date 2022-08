Josette Desenclos et ses deux filles tu?es et brul?es ? la Croix-des-Bouquets

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sarhadjie Desenclos, 24 ans, ancienne de l’institution Sacr?-Coeur, avait cours, ? l’Universit? de Port-au-Prince, samedi. Employ?e du minist?re de l’Economie et des Finances (MEF), Sarhadjie, sa grande soeur, Sherwood Sondjie Desenclos, une juriste de 29 ans, issue du Centre d’Etudes Secondaires et de la Facult? de droit et des sciences ?conomiques (FDSE) et sa m?re, Josette Fils Desenclos, employ?e de l’APN, en laissant leur domicile ? Croix-des-Bouquets, ne savaient pas que la mort serait au bout d’un p?riple ordinaire.

Leur v?hicule, une Suzuki Vitara, est retrouv? en flamme, au bord de la route, presque ? l’entr?e de Cit? Doudoune, non loin du pont jet? sur la Rivi?re Grise, ? Tabarre. C?t? passager, perpendiculaire au v?hicule, un corps est d?vor? par les flammes, peut-on voir dans une vid?o circulant sur les r?seaux sociaux.

Les trois femmes ont ?t? prises pour cibles, tu?es et br?l?es lors d’une op?ration de bandits de la zone qui a laiss? un lourd bilan de six morts entre Croix-des-Bouquets et Tabarre, selon nos sources. <>, a confi? en off une source proche de la police de Croix-des-Bouquets.

<>, a confi? ? Le Nouvelliste une de ses amies ayant appris l’existence d’images montrant la jeune femme femme et d’autres victimes de ce carnage. <>, sanglote Y*. Sarhadjie et Y* ont pass? trois ans assises l’une ? c?t? de l’autre au Christ The King secr?tariat School, la fameuse ?cole des soeurs de Marie Annee qui forme les meilleures assistantes administratives du pays. <>, rage Y*. <>, confie-t-elle.

<>, poursuit cette amie effondr?e.

En pleurs, une coll?gue du p?re des victimes qui travaille pour la fondation Je Klere, est d?vast?e. <>, sanglote-t-elle. <>, raconte cette coll?gue.

<>, confie ? Le Nouvelliste un coll?gue avocat de Me Desenclos. <>, poursuit cet avocat attrist? par ce drame.

Roberson Alphonse