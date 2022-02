Joujou la Comedie

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Des balles tuent. Ici. Ailleurs aussi. Cela ne donne pas envie de rire. Mais le Premier ministre et le ministre des Affaires etrangeres se moquant quand meme un peu.



La liberte de manifester garantie ? La presidence Jovenel Moise a ete la periode la plus repressive envers les manifestations depuis au moins une decennie. Le PHTK version Jovenel Moise a fait de la police un organe de repression de toute expression collective de revendications sociales et politiques. Sit-in pour reclamer la tenue d’un proces pourles crimes financiers, gaz… Manifestation pour le respect des institutions, de la Constitution, gaz… Revendications salariales… gaz. Et balles. Et ce pouvoir de facto ne fait que perpetuer cette tradition.

Le gouvernement est preoccupe par la situation en Ukraine et il lance des appels. Depuis le temps que nous sommes preoccupes par la situation en Haiti et lancons des appels a son chef. Quand il donne rendez-vous, il prefere ne pas etre a l’heure…

Pas besoin d’ajouter a la farce. Pas besoin d’exces de zele pour dire a l’Occident, je suis votre homme. On ne nomme pas quelqu’un par des procedes aussi cavaliers qu’un tweet ou un appel telephonique parce qu’on a l’intention de les considerer comme un egal.

Depuis l’avenement du PHTK on sait bien qu’Haiti n’a pas de voix, de parole propre. Mendicite et oui maitre. Tu veux Maduro, je te le donne. Tu veux tout et n’importe quoi, je te le donne. Je suis un serviteur fidele et ne te demande rien en retour. A part me garder au pouvoir. Et je te remercie de ne pas me poser la question qui fache les Haitiens, ces emmerdeurs. Le pouvoir, pourquoi faire ? Qui sont-ils pour me demander ce que j’en fais ? La reponse est pourtant tres claire : c’est un deal entre toi et moi. Ce que j’en fais ? Ce que je veux, a condition de ne pas te contrarier. Tu as vu le film de Raoul Peck, “I am not your negroe >>. Sois tranquille, je ne suis pas dedans.



Non, vraiment pas besoin d’en rajouter. Cela ne fait qu’agacer les Haitiens qui se demandent de quoi il se mele. Quand on tue ici. Les balles, la faim, l’injustice. Quand plus aucun quartier n’est habitable. Martissant, Le Bel Air, la Croix-des-Bouquets… quand la majorite n’a meme pas droit a un travail et ceux qui travaillent pas droit a un salaire decent.

Et vous dire de ne pas vous en meler, ce n’est pas se desolidariser des peuples russe et ukrainien. Au contraire. Nous savons ce que sont la violence et la mort sur fond d’enjeux qui se moquent de notre condition et de nos destins.

Non. Pas besoin d’en rajouter. Depuis quand le PHTK se preoccupait-il des problemes des gens ? Le PHTK serait capable en pleine guerre de trouver un monsieur ou une madame carnaval pour lui organiser un bon petit defile a des millions de gourdes…

Messieurs et dames du gouvernement de facto, parlons donc de nos affaires. Vous aime tant <>. Cette annee, pense a integrer dans la serie des masques une vieille figure de la ythologie haitienne : Joujou la Comedie.