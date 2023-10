“Jounen retwouvay ak manje ayisyen”, une activité incitant les gens à consommer local

​

“Jounen retwouvay ak manje ayisyen”, une initiative d’un groupe de jeunes invitant les gens à la consommation locale.

Dans un esprit de famille, plusieurs dizaines de citoyens et quelques confrères de la presse s’étaient réunis le jeudi 19 octobre à Atelier Colibri, à l’invitation de Andy Vibert, PDG de Leaders de demain, pour déguster ensemble différents plats typiquement haïtiens. Cette activité qui est à sa deuxième édition a été organisée autour du thème: “Jounen retwouvay ak manje ayisyen”. Son objectif principal c’est d’encourager les compatriotes haïtiens à la consommation locale afin d’encourager la production nationale, a expliqué le responsable à Juno7.

En effet, dans un esprit de fraternité, quelques citoyens haïtiens s’étaient réunis pour déguster certains plats haïtiens. Andy Vibert qui a profité de sa journée d’anniversaire, a incité les gens, notamment les jeunes, à s’accrocher à la consommation locale qui pourrait être bénéfique pour la production nationale. “Pour moi c’est un honneur d’accueillir tous ces haïtiens autour des plats haïtiens. Pour moi cela veut dire vraiment l’expression de la liberté. Cela veut dire aussi que les haïtiens peuvent se solidariser et se connecter autour de ceux que nous avons comme valeurs”, a déclaré Andy Vibert au micro de Juno7.

En 2021 la première édition avait eu lieu de façon plus restreinte. Cette année, Andy Vibert a élargi le cadre surtout en raison des travaux de canalisation sur la rivière Massacre à Ouanaminthe où les paysans souhaitent irriguer la plaine de Maribaroux pour encourager la production locale. “C’était important pour nous de réaliser cette activité afin de montrer l’importance de la production locale, les plats locaux et comment la cuisine haïtienne est riche et diversifiée”, a soutenu le PDG de Leaders de demain.

Andy Vibert est très satisfait de cette activité pour avoir pu réunir des dizaines d’haïtiens dans un même espace pour qu’ils puissent manger ensemble et faire la promotion de la production nationale. “Les haïtiens veulent l’unité, l’amour et l’amitié entre eux. Ils veulent tout simplement profiter des occasions et pour moi c’était la meilleure occasion de réunir tous ces gens autour de différentes tables. Pour moi c’est une occasion réussie”, a-t-il dit.

Le jeune leader croit que la construction du canal sur la rivière Massacre est comme un booster permettant aux compatriotes haïtiens de mieux comprendre l’importance de la solidarité qui peut faire de l’impact sur la culture haïtienne, la consommation locale et la promotion de la cuisine haïtienne.

Lors de cette journée de retrouvaiĺles, il y avait des plats de soup joumou, tonmtonm, riz blanc, purée de pois et légumes, tchaka, lalo, <<Bòy ak sòs pwa>>, griots, des bananes pesées, <<chiktay>> entre autres.

