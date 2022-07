Journ?e de solidarit? ? la Fondation Aristide pour marquer l’anniversaire de naissance de l’ancien pr?sident

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Une m?re a donn? naissance ce 15 juillet ? un nouveau-n? ? l’h?pital universitaire Dr Aristide. Le petit est venu au monde gr?ce ? une c?sarienne. Si cet h?pital n’a pas encore ?t? inaugur?, les responsables ont voulu symboliquement marquer l’anniversaire du pr?sident Jean-Bertrand Aristide par une manifestation de la vie. Chaque 15 juillet, pour marquer l’anniversaire de Jean-Bertrand Aristide, la fondation qui porte son nom organise une journ?e de solidarit? en faveur de la population. Cette ann?e, les responsables ont voulu rendre la journ?e encore plus sp?ciale en donnant naissance ? ce b?b? par c?sarienne. Le Dr Daphn?e Benoit, doyenne de la Facult? de m?decine et sciences de la sant?, a expliqu? la d?marche au Nouvelliste et fourni des d?tails sur les activit?s r?alis?es au cours de cette journ?e de solidarit?. <>, a-t-elle fait savoir, soulignant que la m?re, qui a d?j? subi une c?sarienne dans le pass?, a ?t? suivie ? la clinique externe.

Durant tout le mois de juillet, le Dr Benoit a fait savoir que pas moins de 30 femmes suivies ? la clinique externe b?n?ficieront d’une prise en charge int?grale de la grossesse. Celle-ci concerne des consultations pr?natales et l’accouchement en milieu hospitalier (? l’h?pital universitaire Dr Aristide).

Par ailleurs, toujours dans le cadre de la journ?e de solidarit?, le Dr Daphn?e Beno?t a annonc? la tenue d’une journ?e de clinique mobile ? la Fondation Aristide. <>, a-t-elle indiqu?, soulignant que les soins ont ?t? prodigu?s en ophtalmologie, neurologie et odontologie.

Le Dr Beno?t a soulign? que les soins sont prodigu?s suivant les besoins identifi?s dans la communaut?. <>, s’est-elle r?jouie.

Le vendredi 15 juillet, en plus de l’accouchement par c?sarienne et des consultations, deux autres interventions chirurgicales ont ?t? r?alis?es ? l’h?pital universitaire Dr Aristide. Il s’agit d’une intervention chirurgicale d’un patient pr?sentant une pathologie de la paupi?re, r?alis?e par un ophtalmologue cubain et d’une biopsie de la prostate.