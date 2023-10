Journée de restitution sur les variations des événements extrêmes climatiques, une étude financée par le Fonds BRH

​

​

Journée de restitution sur les variations des événements extrêmes climatiques, une étude réalisé par l’équipe de UREGéo et financée en partie par le fonds BRH pour la recherche.

L’unité de recherche en Géoscience (l’URGéo) de l’université d’Etat d’Haïti de concert avec le Fonds de la Banque de la République d’Haïti a organisé un atelier de restitution pour diffuser les premiers résultats de l’étude dénommée « Anticiper les événements Climatiques Extrêmes sur Haïti pour un développement durable (CLIMEXHA) ». Cette restitution sur les variations des évènements extrêmes climatiques et la correction des biais dans les données climatiques sur Haïti a eu lieu dans le cadre de ce projet de recherche de l’URGéo financé par le fond pour la recherche et le développement de la BRH.

Intervenant en la circonstance, le gouverneur de la BRH, Ronald Gabriel a fait savoir que cette activité concerne un domaine transversal à la soutenabilité des progrès économiques et sociaux et qu’il se rejouit de voir l’université s’engager de plus en plus à jouer un rôle proactif dans l’établissement d’un cadre conceptuel de réflexion scientifique.

Selon lui, le projet CLIMEXHA’’ figure parmi la première cohorte retenue par le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement. « L’exercice qui nous réunit ce matin est de première importance parce qu’il renvoie à une prise de conscience portée par une démarche scientifique sur les enjeux et défis liés aux événements climatiques extrêmes, dans un pays fortement vulnérable aux catastrophes naturelles », a-t-il dit.

L’autre facteur encourageant, aux dires de Ronald Gabriel, est que le projet CLIMEXHA est conduit par un secteur clé qu’est l’université, dont la vocation de recherche se retrouve souvent handicapée par manque de disponibilité de financement local. En ce sens, la BRH se réjouit de voir qu’environ 42% des projets financés par le FRD-BRH, viennent directement d’institutions de la communauté universitaire.

Le gouverneur a annoncé que cette année encore, la BRH et ses partenaires, le Ministère de l’Économie et des Finances et la BID dans le cadre du FRD, ont décidé, de retenir les changements climatiques comme un domaine prioritaire dans l’actuelle session de soumission de projets de recherche car les événements hydro climatiques extrêmes et d’autres types de catastrophes naturelles peuvent occasionner des dommages terribles sur l’économie et la population en général, car les conséquences dramatiques des changements climatiques deviennent de plus en plus visibles sur l’économie haïtienne.

Ronald Gabriel a également formulé le vœu que le projet CLIMEXHA arrive à son terme et suscite des initiatives responsables de politiques d’adaption et de mitigation des risques liés aux événements hydro climatiques, dont le plus couteux, le cyclone Matthew, était de l’ordre de 2.8 milliards de dollars en 2016.

La mise en place de ce fonds représente un pas important dans le renforcement du partenariat prometteur entre le secteur public, l’université et le secteur privé, tel que le conçoit le model à trois hélices, Ce dernier secteur étant le point de chute dans l’application des activités de réflexion et de recherche qui visent la transformation de notre espace économique et social.

Ce projet s’inscrit dans l’Axe 3 du Laboratoire Mixte International CARIBACT (Aléas naturels, variabilité climatique et impacts dans le nord Caraïbe) co-porté par l’URGéo et financé par l’Institut pour la Recherche et le Développement français (IRD). Il vise à améliorer la prévisibilité des évènements hydro climatiques extrêmes et à proposer des scenarii climatiques d’évolution du risque dans l’ensemble des régions d’Haïti par une meilleure connaissance des aléas, de leurs évolutions passées et futures pour un développement économique et social résilient face aux évènements extrêmes climatiques.

À lire aussi :

La PNH a procédé à l’arrestation de Ronald Romain, un présumé kidnappeur