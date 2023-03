​

Journée internationale de la Francophonie: Ariel Henry participe à la clôture de la quinzaine de la francophonie.

Accompagné de son ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, le premier ministre, a pris part à la cérémonie commémorative de la journée internationale de la Francophonie, à l’hôtel Karibe à laquelle l’actuelle secrétaire générale de l’OIF, Louis MUSHIKIWABO a assisté par visio-conférence. Cette cérémonie marque la clôture de la quinzaine de la francophonie dans le pays.

Prenant la parole lors de la cérémonie le PM a fait savoir que la francophonie revêt une grande importance pour Haïti. Cette importance, ajoute-t-il, plonge ses racines dans les liens historiques qui nous lient avec la langue et la culture françaises.

“La République d’Haiti peut s’enorgueillir de son apport singulier à la francophonie diplomatique, pour avoir été à l’origine de l’inscription de la langue française comme l’une des six langues officielles de l’ONU, à l’aube de la création de cette Organisation au sortir de la seconde guerre mondiale. Depuis, Haïti s’est fait un compagnon fidèle de la Francophonie, jusque dans son institutionnalisation à travers l’OIF”, a-t-il indiqué.

Ariel Henry rappelle que cette journée est la célébration de « 321 millions de francophones et des milliards de contenus culturels » à travers le monde. Il a aussi insisté sur l’immense apport des écrivaines et des écrivains haïtiens à la francophonie littéraire et culturelle. “Sans vous, dit-il, la brillante francophonie haïtienne serait déjà depuis bien longtemps une étoile morte. Alors, soyez assurés, par ma voix, de la plus grande reconnaissance de notre pays.

Le chef du gouvernement a par ailleurs remercié l’OIF pour l’attention qu’elle continue de porter à la crise haïtienne, et surtout d’avoir exprimé cette attention lors du Sommet de Dierba.

Pour sa part, Mme Mushikiwabo, secrétaire générale de l’organisation s’est adressée à ceux qui font partie du monde culturel tels que musiciens, écrivains, cinéastes etc, qui dit-elle, à travers la langue français et la langue nationale font vivre leurs créations dans le monde entier. “ vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l’attention des pouvoirs publics et des organismes privés de coopération et de financement car vous êtes porteurs de la riche diversité et du dynamisme dans l’industrie culturelle”, a-t-elle déclaré.

Dans son message audio-visuel de la Secrétaire Générale de l’OIF, Louise MUSHIKIWABO a émis aussi le souhait que les œuvres de ces acteurs culturel soient présentes et facilement accessibles dans le monde du numérique, qu’elles soient decouvrables comme il a été décidé de procéder ainsi lors du récent sommet de Dierba.