Journée internationale de l’éducation: le gouvernement haïtien a honoré les lauréats nationaux aux examens d’Etat 2023.

Le gouvernement haïtien à travers le ministère de l’Éducation nationale a célébré ce mercredi 24 janvier 2024 la journée internationale de l’éducation autour du thème: “Apprendre pour une paix durable.” À travers une cérémonie organisée en présence du premier ministre Ariel Henry, des membres du cabinet ministériel ainsi que des membres de la coopération nationale et internationale, les responsables du MENFP ont honoré à l’hôtel Karibe les lauréats nationaux aux examens d’Etat 2023 et ont aussi présenté le Document de la politique et stratégie nationale d’alimentation scolaire (2024-2030).

En effet, la cérémonie de la célébration de la journée internationale de l’éducation a démarré avec la montée du drapeau. Trois lycéennes ont interprété la Dessalinienne devant une assistance qui a fait le déplacement pour suivre le déroulement de cette célébration. Présent à cette activité, le premier ministre Ariel Henry s’est dit réjoui de participer pour une troisième année consécutive à la célébration de la journée internationale de l’éducation en présence des différents acteurs et partenaires de l’éducation.

Le gouvernement est prêt à accompagner les lauréats nationaux

Plus loin dans ses interventions, le chef de la Primature est conscient que cette célébration se déroule dans un contexte difficile où le droit à l’éducation est menacé par des attaques constantes contre de paisibles citoyens. “C’est aussi heureusement l’occasion de réaffirmer notre volonté de poursuivre le combat et les grands chantiers d’éducation pour la préservation des acquis et des lois fondamentaux de toutes et de tous pour une éducation de qualité et équitable accessible à tous les enfants indistinctement”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le chef du gouvernement haïtien à insisté sur la continuité des écoles quelque soit les conditions. “Pas de pause pour l’école en ce qui concerne l’éducation. C’est un devoir pour la société de défense ce principe ”, a-t-il lancé.

Ariel Henry a une nouvelle fois rappelé que son gouvernement a pris les dispositions de construire cette année 20 nouveaux établissements scolaires dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. “Malgré la limitation des ressources, le gouvernement continuera à avancer avec ces chantiers de concert avec les acteurs nationaux et internationaux qui nous soutiennent dans cette cause”, a-t-il dit.

À la fin de son discours, Ariel Henry a souligné que son gouvernement entend accompagner les lauréats en leur offrant des bourses d’études dans les centres universitaires du pays. “Ils font la fierté des parents, des enseignants et des directeurs d’écoles”, a-t-il ajouté.

Le ministre Nesmy Manigat a mis l’accent sur les projets du MENFP

Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale Nesmy Manigat dans sa prise de parole a mis l’accent sur la feuille de route du gouvernement en ce qui à trait à l’éducation. Le numéro un du MENFP a profité de l’occasion pour parler du numéro de l’identification scolaire unique. “Nous sommes déjà à 1.5 millions d’enfants enregistrés dans le système. Ce projet avance grâce à un partenariat public/privé”, a-t-il indiqué.

Le titulaire du MENFP a aussi parlé du projet des bibliothèques dans les écoles publiques et privées. Un projet supporté par plusieurs maisons d’édition. Nesmy Manigat a montré l’importance d’un tel projet visant à aider les enfants à la lecture et à mieux réfléchir.

Toutefois, Nesmy Manigat a aussi souligné que les efforts ne seront pas possibles sans la présence des enseignants. En ce sens, le MENFP fait de son cheval de bataille la formation des professeurs grâce au soutien des partenaires.

Le ministre de l’Éducation nationale a profité de cette cérémonie pour annoncer le lancement de la politique et stratégie nationale d’alimentation scolaire, un projet de six ans supporté par les ministères de l’agriculture et de la santé. “Ce projet est basé sur la cuisine haïtienne, sur la production locale”, a-t-il déclaré.

Pour terminer, il a félicité le courage des parents d’élèves, des enseignants, des directeurs d’écoles. “Ils sont le pilier d’une éducation pour lequel nous devons nous battre”, a-t-il conclu.

Intervenant au nom des lauréats départementaux, Sherley Jérôme, première lauréate du bac 2023, a remercié la directrice de son école FER située à Mirebalais d’avoir permis aux élèves de briller aux derniers examens du bac 2023. Elle invite les lauréats de continuer sur ce droit chemin, tout en conseillant tous les autres élèves du pays de prendre leur éducation au sérieux. “Chers enfants, fuyez la délinquance, fuyez la drogue, prenez votre étude au sérieux”, a-t-elle dit.

Ulrika Richardson, coordonatrice Résident des Nations Unies En Haïti, a félicité les lauréats nationaux, tout en indiquant que l’éducation est un droit social qui ouvre la porte vers une société meilleure. “La connaissance est l’antidote contre le poison, contre l’ignorance qui ronge l’esprit. En cultivant la connaissance, nous comprenons mieux les autres cultures, les autres religions et les autres civilisations.”

Notons que la Journée internationale de l’éducation est une journée internationale annuelle célébrée le 24 janvier et dédiée à l’éducation. Le 3 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution proclamant le 24 janvier Journée internationale de l’éducation, pour célébrer le rôle de l’éducation dans la paix mondiale et le développement durable.

L’UNESCO dédie cette journée internationale de l’éducation au rôle crucial du système éducatif et des enseignants pour lutter contre les discours de haine, une menace pour les sociétés qui s’est accrue ces dernières années via les réseaux sociaux.

