Journée Internationale des Coopératives: la BRH reconnait l’importance de ces institutions

À l’occasion de la journée Internationale des Coopératives, la BRH dit reconnaitre l’importance de ces institutions

C’est autour du thème: “Les coopératives construisent un monde meilleur pour nous” que la Journée Internationale des Coopératives est célébrée ce 6 juillet 2024. En cette occasion, la Banque de la République d’Haïti (BRH) dit reconnaitre l’importance de ces institutions, en particulier les Coopératives d’Épargne et de Crédit (CEC) qu’elle supervise depuis la publication de la loi sur les Coopératives d’Epargne et de Crédit en juillet 2002.

Pour la Banque Centrale, les Coopératives d’Épargne et de Crédit (CEC) qui sont au nombre de 60 autorisées à fonctionner dans les 10 départements du pays représentent l’un des piliers de la promotion de l’inclusion financière, en raison de leur présence dans les zones les plus reculées. De plus, elles contribuent au développement économique et social du pays.

Elles garantissent l’amélioration des conditions de vies sociales, souligne le président du CPT

Le président du Conseil Présidentiel de Transition, Edgard Leblanc Fils dans son discours en cette occasion, souligne que les Coopératives garantissent l’amélioration des conditions de vie sociale et économique de millions d’ouvriers et de gens ordinaires ainsi que le développement durable d’importantes communauté à travers le monde.

M. Leblanc, en son nom et au nom du Conseil Présidentiel, forme le vœu que la stimulation du secteur des activités coopératives par l’intégration des jeunes représentant plus de 60% de la population contribue à réduire le chômage qui frappe près de 70% de la population active, et par ricochet influence positivement les efforts des instances étatiques mobilisées dans la lutte contre le banditisme, la criminalité des gangs armés qui mettent à genou l’économie du pays.

Selon les Nations-Unies, à l’occasion de cette Journée cette année, les coopératives pourront mettre en avant leurs principes en matière de croissance inclusive et durable, principes qui contribuent à protéger l’environnement et à lutter contre les changements climatiques. Grâce à la gouvernance démocratique et à la propriété partagée, les coopératives proposent un exemple concret de paix et de stabilité en rassemblant des personnes d’horizons divers en toute égalité et en favorisant la compréhension et le respect. Le thème de cette année s’aligne avec celui du prochain Sommet de l’avenir : “des solutions multilatérales pour un avenir meilleur”.

À lire aussi :

L’haïtien Pedro Cedme remporte le prix d’Impact IVLP 2024 du Département d’Etat américain