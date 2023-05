Journée mondiale de la liberté de la presse: l’ambassade des États-Unis mise sur la formation de 24 journaliste haïtiens

​

Journée mondiale de la liberté de la presse: l’ambassade des États-Unis mise sur la formation de 24 journalistes haïtiens à la Voix de l’Amérique à Washington.

A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, ce 3 mai, l’Ambassade des Etats-Unis a informé qu’elle avait accueilli 24 boursiers journalistes, dans ses locaux à Tabarre, le vendredi 28 avril 2023 pour prendre part à une formation. Ces journalistes ont participé à un programme de formation en deux parties, parrainé par la Section des Affaires Publiques en collaboration avec le Service Créole de la Voix de l’Amérique.

Le Chargé d’Affaires des Etats-Unis en Haïti, Eric W. Stromayer, cité dans ce communiqué, a souligné l’importance d’une presse libre pour informer les citoyens et tenir les gouvernements responsables. « Les mauvais acteurs cherchent à tromper le public pour leur profit personnel. Ils incitent au mécontentement, à la méfiance et même à la violence. Le meilleur et le seul vaccin contre leur poison est un journalisme précis et impartial », a-t-il indiqué.

Le premier séminaire intitulé : “Comment enquêter et approfondir les grands titres” a eu lieu du 13 au 21 août 2022, tandis que le second intitulé “Gestion des médias” s’est tenu du 25 février au 4 mars 2023. Lors d’une discussion avec l’attachée de presse de l’ambassade, Kathryn Edwards, les journalistes ont fait un bref compte rendu de ce qu’ils ont appris lors de leur récente formation à Washington, parrainée par l’Ambassade des États-Unis, et des perspectives que cette opportunité leur offre dans leur carrière dans les médias.

La ministre de la Culture et de la Communication Emmelie Prophète Milcé a affirmé lors de son intervention que les journalistes peuvent librement exercer leur profession en Haïti. Elle reconnait toutefois que la Presse en Haïti fait face à certaines contraintes notamment économiques à cause de la multiplicité des médias.

L’ambassade des États-Unis a dit, par ailleurs, saluer le courage de tous ces journalistes, blogueurs et citoyens qui ont sacrifié leur vie, leur bien-être ou leur liberté afin que d’autres puissent connaître la vérité.

Dans le dernier classement de la liberté de la presse pou l’année 2023, l’organisation reporters sans frontières a placé Haïti parmi les pays qui ont perdu le plus de place cette année avec un total de 29 places en moins. En raison notamment de l’insécurité et ses impacts sur les conditions de travail des journalistes, le pays dégringole vers la 99eme place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2023 alors que plus près de nous la République dominicaine se trouve à la 43eme place.

