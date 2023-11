Journée mondiale de l’enfance: l’UNICEF fait appelle à la protection des enfants

​

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) fait appelle à la protection des enfants à l’occasion de la journée mondiale de l’enfance.

Ce lundi 20 novembre 2023 marque la journée mondiale de l’enfance. En cette occasion, le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance en Haïti a partagé un message sur son compte X pour appeler à la protection des enfants.

“Aujourd’hui, c’est la Journée Mondiale de l’enfance ! Nous célébrons chaque enfant, que ce soit en Haïti ou à travers le monde, et renouvelons notre engagement à garantir leurs droits” lit-on sur le compte X de l’UNICEF en Haïti.

Catherine Russell, Directrice Générale dans sa déclaration a fait savoir que malheureusement, les enfants vivent aujourd’hui dans un monde de plus en plus hostile à leurs droits et cela n’est nulle part plus évident que dans l’expérience des enfants touchés par les conflits.

“Nous estimons qu’aujourd’hui, 400 millions d’enfants, soit environ 1 enfant sur 5 vivent ou fuient des zones de conflit. Beaucoup sont blessés, tués ou violés sexuellement. Ils perdent des membres de leur famille et des amis. Et certains sont recrutés et utilisés par des forces ou des groupes armés. Beaucoup d’entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises, risquant d’être séparés de leur famille, de perdre des années cruciales d’éducation et de briser les liens avec leur communauté” poursuit la Directrice Générale de l’UNICEF.

Toutefois, Catherine Russell souligne que les Nations Unies ont vérifié plus de 315 000 violations graves des droits de l’enfant dans les zones de conflit entre 2005 et 2022. Et ce ne sont que les cas qui ont été vérifiés, ce qui signifie que le nombre réel de violations est certainement bien plus élevé en informant qu’au-delà des zones de conflit, les droits des enfants sont également menacés.

Catherine Russell a précisé qu’aujourd’hui devrait être un jour où nous célébrons l’avancement des droits des enfants à travers le monde, mais ces droits sont menacés et nous ne devons pas nous laisser décourager par cela, mais être plus déterminés à garantir que la promesse de la Convention relative aux droits de l’enfant se réalise, pour chaque enfant.

