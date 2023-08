Journées scientifiques: deux jours d’activités à la faculté de médecine de l’Université Notre-Dame d’Haïti

​

Journées scientifiques: deux jours d’activités à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Notre-Dame d’Haïti.

La faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université Notre-Dame d’Haïti organise les 25 et 26 août, au local de la faculté sise au numéro 6 de la rue Sapotille à Pacot, la 22e édition des journées scientifiques, une initiative des étudiants de la 5ème année de médecine en collaboration avec ceux de la 4ème année de pharmacie. Cette année, l’activité se déroulera autour du thème: “la santé des adolescents et des jeunes adultes en Haïti dans le contexte actuel, état des lieux et perspectives pour un avenir meilleur.” Les organisateurs vont prioriser la clinique externe, indique Daphney Hérold, lors d’une entrevue accordée à Juno7.

“Les Journées Scientifiques représentent l’une des activités les plus importantes au sein de l’Université Notre Dame d’Haïti(UNDH). EIIe est instaurée dans le but de favoriser les acteurs et les activités scientifiques, de donner aux étudiants et aux chercheurs la possibilité de présenter à la communauté leurs travaux de recherches les plus prometteurs, d’encourager les rencontres et les échanges entre scientifiques du domaine de la santé et des acteurs d’autres domaines afin de favoriser un dialogue national tant qu’international et d’apporter des éléments de réponse aux probłèmes auxquels nous faisons face”, peut-on lire dans un document envoyé à Juno7.

Cette année, les organisateurs donneront la priorité à la clinique externe. La clinique a pour objectif de mettre à disposition des gens du voisinage et toutes personnes venues d’ailleurs une consultation gratuite par des professionnels de la santé accompagnés des étudiants de la faculté pour les aider dans la mobilisation, l’accueil, les signes vitaux, la rédaction des dossiers, etc. Les services sont variés et comprennent: la pédiatrie, la médecine interne, l’ophtalmologie, la gynécologie, les dépistages ( cancer du col/ IST / diabète… ) et les séances de vaccination ( covid/ choléra).

“Nous avons un bâtiment qui sera utilisé comme une clinique externe de manière permanente qui aura la capacité de recevoir les riverains de la zone. Cette clinique sera aussi bénéfique aux étudiants afin de les aider à faire de l’immersion précoce”, a expliqué Daphney Hérold à Juno7.

Selon la note acheminée à la rédaction de Juno7, l’objectif de cette clinique externe est de faire en sorte que tous les patients soient satisfaits de leur prise en charge. “Nous sommes prêts à accueillir un minimum de 600 personnes à l’occasion de ses 2 journées scientifiques”, ont souligné les organisateurs dans cette note.

Les deux journées scientifiques de l’université Notre-Dame d’Haïti ont ciblé les étudiants en science de la santé de l’UNDH et des autres facultés de la région métropolitaine, la jeunesse haïtienne et la communauté avoisinante.

L’objectif général c’est de générer dans un contexte médical un dialogue entre la communauté estudiantine de L’Université Notre-Dame d’Haïti et tous les secteurs de la vie nationale tant qu’international.

Les responsables ont remercié l’OFATMA, EduCáre Ayiti, Food for the Poor, Singing Rooster, Chitaï, GIDEM, Profamil, Hôpital Saint François de Sales (HSFS), MSF-B, Laboratoires 4C, Laboratoires Farmatrix, Agence Naco, Sanophar, Provipharm, Palma Pharma, Bledina, First Art Printing, Nègès Mawon, Taptap Send, Top Hotdog, Juno7, Loop Haïti et Entretien 2000, qui ont collaboré pour faire de cette activité une réussite.

