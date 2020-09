Le président Jovenel Moïse a annoncé, vendredi 4 septembre, le début de la bataille contre l’insécurité dans la vallée de l’Artibonite où des gangs armés, depuis plus d’un an, terrorisent la population et perturbent les activités agricoles, la circulation des personnes, des marchandises et des denrées. « La bataille contre l’insécurité commence ici, ce 5 septembre, là où je suis, à Moreau, Pont-Sondé. Je sais que les gens de l’Artibonite ne se laissent pas intimider. Ce qui…