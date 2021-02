Arrestation par le pouvoir d’un juge de la Cour de cassation, arrestation d’un haut gradé de la police et de plusieurs autres personnes, manifestations anti-gouvernementales à Port-au-Prince, aux Gonaïves et aux Cayes, des axes routiers bloqués un peu partout à travers le territoire… Le pays est en ébullition ce 7 février 2021 qui, selon le Conseil du pouvoir judiciaire, le secteur protestant, l’Eglise catholique, la Fédération des barreaux d’Haïti, des organisations et des person…