Jovenel Mo?se : le juge Walter Voltaire affirme qu’il ne peut pas respecter le d?lai pour instruire le dossier

Plus de 40 suspects ont ?t? arr?t?s dans le cadre de l’assassinat du pr?sident, dont au moins 18 soldats colombiens et 20 policiers ha?tiens. L’instruction du juge d’instruction Voltaire devrait ?tre men?e contre les nomm?s : Christian Emmanuel Sanom, James Solages, Joseph Vincent, Joseph F?lix Badio, Marie Jude Gilbert Dragon, Reynaldo Corvington, Dominick Cauvin, Jean Laguel Civil, Dimitry H?rard, Jhon Jo?l Joseph, German Alejandro Rivera Gracia, Jhon Jairo Suarez Alegria, Naiser Franco Castaneda, Victor Albeiro Pineda Cardona, Neil Caceres Durant, Francisco Eladio Uribe Ochoa et consorts, inculp?s des chefs d’association de malfaiteurs, de vol ? main arm?e, de terrorisme, d’assassinat, de tentative d’assassinat au pr?judice de Son Excellence Jovenel Mo?se.

