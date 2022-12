J?r?mie: des protestations ont emp?ch? au navire-h?pital am?ricain de d?marrer ses op?rations

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quelques centaines de personnes ont manifest? contre la pr?sence du navire-h?pital am?ricain USNS Comfort ? J?r?mie ce mardi 13 d?cembre. Le navire de la marine am?ricaine se trouve au port de J?r?mie pour boucler un p?riple de deux mois en Am?rique latine et dans les Cara?bes dans le cadre d’une mission d’assistance m?dicale. Selon des informations obtenues par le journal, les protestataires ont sabot? les installations se trouvant sur la place d’armes de J?r?mie et qui devaient servir ? une pr?s?lection des b?n?ficiaires de soins de sant?.

