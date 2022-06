J?r?mie, la construction du pont provisoire n’est toujours pas encore termin?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les travaux de construction du pont provisoire sur la rivi?re de la Grand’Anse se poursuivent. Seuls les camions et les v?hicules 4×4 peuvent atteindre la ville de J?r?mie et les autres villes situ?es apr?s la rivi?re de la Grand’Anse. Le mat?riel destin? ? la construction du pont est disponible et a ?t? achemin? ? J?r?mie depuis le 25 novembre 2021. Mais les travaux d?frayant la chronique au grand dam de la population. Le transbordement devient alors la seule possibilit? pour certains usagers de la route nationale num?ro 7 de traverser ce cours d’eau.

Tr?s endommag? lors du s?isme du 14 ao?t 2021, le pont Dumarsais Estim? est ferm? ? la circulation. Sa r?paration, selon les autorit?s gouvernementales, ne lui permettra pas de supporter des poids tr?s ?lev?s. En attendant la construction d’un pont d?finitif, il est pr?vu un pont provisoire.

Pour la construction de cette infrastructure, un contrat avait ?t? sign? entre le minist?re des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) avec le groupement MATI?RE/ECCOMAR le 19 octobre 2021. Selon les responsables, cet ouvrage est financ? ? hauteur de trois millions de dollars am?ricains par la Banque mondiale et les fonds destin?s ? sa construction ?taient d?j? disponibles au moment de la signature. Ce qui sous-tendait que les travaux allaient d?marrer dans un laps de temps.

Tout allait pour le mieux car un mois plus tard, comme il s’agit d’un pont m?tallique, tout le mat?riel n?cessaire ?tait d?j? sur place. <>, a d?plor? un conducteur qui a confi? au journal, ajoutant qu’il est inconcevable que la population continue ? traverser la rivi?re dans de telles conditions pr?s de dix mois apr?s le s?isme.

Ce qui est plus r?voltant, c’est que personne ne peut pr?ciser la date de l’inauguration de cette infrastructure. La situation est d’autant plus critique que la route reliant les Cayes ? J?r?mie n’est toujours pas compl?tement d?blay?e. De Duchity ? Beaumont, la route est obstru?e ? plusieurs niveaux. Rien n’indique que des d?marches sont en train d’?tre entreprises pour enlever les d?bris et r?parer les tron?ons endommag?s.