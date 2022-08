J?r?mie: le nouveau pont ouvert ? la circulation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En pr?sence des autorit?s politiques locales et religieuses, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC), Rosemond Pradel, a proc?d? ce mardi 9 ao?t, ? l’ouverture officielle du pont provisoire jet? sur la rivi?re de la Grand’Anse.

Financ? par la Banque mondiale, ce pont ? deux voies, construit par les firmes Mati?re et Eccomar, a une longueur de 69 m?tres de long et de 10,50 m?tres de large. Cette structure a en plus deux passages pi?tons. Situ?es entre Jebo et La Digue, les routes menant vers ce nouvel alliage seront <>, a promis le ministre.

Lors de cette c?r?monie, le ministre a aussi pr?cis?, gr?ce au financement de Taiwan, que le pont Dumarsais Estim?, suspendu sur la rivi?re Grand’Anse, interdit d’acc?s ? cause de son ?tat de d?labrement avanc? depuis apr?s le s?isme du 14 ao?t 2021, sera r?habilit?. Le ministre a cependant pr?cis? que l’acc?s, m?me apr?s la fin des travaux de r?habilitation, sera interdit aux poids lourds. Toutefois, il n’a pas divulgu? le montant disponible et la date du d?but des travaux.

Outre ces promesses faites par le titulaire du MTPTC, ce dernier a aussi confirm? qu’un appel d’offres sera publi? en vue des travaux de r?habilitation de la route nationale #7, au niveau de Rampe. Cette route subit fr?quemment, depuis le s?isme, des ?boulements. L’ouvrage sera financ? par la BID.

Notons que, depuis le s?isme du 14 ao?t 2021, la ville de J?r?mie et plusieurs autres communes du d?partement ont ?t? coup?es du reste du pays, obligeant les camions et les passagers ? emprunter une voie de d?viation qui restait difficile et risqu?e surtout quand la rivi?re est en crue.

? partir de ce mardi 9 ao?t, la circulation est totalement r?tablie.